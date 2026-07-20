WTA führt verpflichtenden Gen-Test ein

Wer künftig auf der WTA-Tour um Titel mitspielen möchte, muss sich einem verpflichtenden Gen-Test unterziehen, um das Geschlecht zu bestimmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 11:44 Uhr

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© Getty Images Für die Teilnahme an den Turnieren der WTA-Tour ist nun ein Gen-Test erforderlich

Bei der WTA tritt ab sofort eine neue Regelung in Kraft: Alle Spielerinnen, die auf der Tour spielen wollen, müssen einen einmaligen Gen-Test machen. Damit soll das biologische Geschlecht eindeutig bestimmt werden. Bislang war es für Transgender-Spielerinnen ausreichend, dass sie sich als Frauen deklariert hatten. Und dass sie für mindestens zwei Jahre ein geringes Testosteron-Level nachweisen konnten.

Aktuell gibt es keine Transgender-Frauen, die auf der WTA-Tour aktiv sind. Getestet wird auf das SRY-Gen. Anderer Sportverbände, etwa in der Leichtathletik oder im Boxen, haben Tests dieser Art ebenfalls eingeführt. Die Tests können entweder mit einem Wangenabstrich oder mit einer Blutprobe durchgeführt.

Die bekannteste Transgender-Athletin auf der WTA-Tour war Renee Richards, die von 1977 bis 1981 an den Turnieren der damals noch jungen Tour teilgenommen hat.

