20:0! Aryna Sabalenka behält in Wuhan ihre weiße Weste

Aryna Sabalenka ist mit einem 6:3 und 6:3 gegen Elena Rybakina in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan eingezogen. Dort trifft die Weltranglisten-Erste morgen auf Jessica Pegula.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 08:46 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka bleibt in Wuhan makellos

Wuhan und Aryna Sabalenka - das bleibt auch nach dem Viertelfinaltag 2025 eine makellose Beziehung. Denn mit einem 6:3 und 6:3 gegen Elena Rybakina hat Sabalenka auch ihr 20. Match beim zweiten 1000er in China für sich entschieden. Und kann am Sonntag ihren vierten Titel in Wuhan einfahren. Was umso bemerkenswerter ist, als dass Sabalenka seit ihrem Erfolg be den US Open kein Turnier mehr bestritten hat.

Vielmehr hatte sich Sabalenka unter anderem in Griechenland aufgehalten. Und dort auch mit Novak Djokovic trainiert. Der serbische Großmeister ist in dieser Woche ja parallel in Shanghai im Einsatz. Der Viertelfinal-Erfolg in Wuhan war bereits der 59. Matchsieg der Saison. So viele Partien hat die Belarussin bislang noch nie in einer Spielzeit gewonnen.

Rybakina im Fernduell mit Paolini

Für Elena Rybakina, die die letzte Begegnung gegen Sabalenka in Cincinnati im Sommer 2025 glatt gewonnen hat, ist diese Niederlage dagegen ein herber Rückschlag im Kampf um einen der Plätze beim WTA-Finale in Saudi-Arabien. Rybakina kämpft ja im Fernduell mit Jasmine Paolini noch um die Teilnahmeberechtigung. Paolini muss im letzten Viertelfinale des Tages gegen Iga Swiatek ran - mit keinen guten Aussichten: im Head-to-Head führt die Polin mit 6:0.

Ebenfalls um einen Platz im Halbfinale kämpfen später noch Laura Siegemund und Coco Gauff. Diese Partie könnte richtig spannend werden. Denn nach bislang zwei Matches zwischen Gauff und Siegemund ist die Bilanz ausgeglichen.

Als erste Spielerin hatte schon früher am Freitag Jessica Pegula die Vorschlussrunde in Wuhan erreicht. Die US-Amerikanerin besiegte Katerina Siniakova nach langsamem Start noch sicher mit 2:6, 6:0 und 6:3. Pegula muss nun gegen Aryna Sabalenka an. Was keine gute Aussicht ist - denn die Weltranglisten-Erste fhrt im Head-to-Head mit 8:2.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan

