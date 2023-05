200. Matchsieg - Borna Coric muss für sein Jubiläum hart arbeiten

Borna Coric hat am Samstag seinen 200. Matchsieg auf der ATP-Tour gefeiert. Und musste dafür hart arbeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 06:26 Uhr

© Getty Images Borna Coric hat jetzt 200 Matchsiege auf seinem Konto

Die Karriere von Borna Coric wurde bislang immer wieder von Verletzungen unterbrochen. Ein paar Highlights hat der Kroate aber dennoch schon sammeln können. Wie etwa den Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati im vergangenen Sommer.

Nun hat Coric mit seinem Auftakterfolg in Rom seinen 200. Einzel-Sieg auf der Tour gefeiert. Und musste dafür mehr als drei Stunden lang arbeiten müssen. Denn Thiago Monteiro wehrte sich nach Kräften, hatte im zweiten Satz im Tiebreak sogar einen Matchball. Am Ende setzte sich aber Coric mit 4:6, 7:6 (8) und 7:6 (5).

In der kommenden Runde trifft Coric auf einen Mann, der ebenfalls über die volle Distanz gehen musste: Roberto Carballes Baena stand gegen Daniel Evans sogar noch länger auf dem Court als Coric. Seinen allerersten Sieg feierte Coric übrigens in der Heimat: 2014 in Umag gegen Edouard Roger-Vasselin.

