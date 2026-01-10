200 Millionen Dollar Karriere-Preisgeld: Knackt Djokovic 2026 die magische Marke?

Das große Ziel, das sich Novak Djokovic für die Saison 2026 gesteckt hat, ist der Gewinn des 25. Grand Slam-Titels. Doch auch bezüglich des Preisgeldes könnte der Serbe eine magische Marke knacken.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 12:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic schwebt punkto Preisgeld in eigenen Sphären.

Djokovic hat in seiner über 20-jährigen Karriere ein beachtliches Vermögen angehäuft und allein durch seine Erfolge auf dem Tennisplatz bisher 191 Millionen Euro verdient. Sollte der 38-Jährige weiterhin auf gewohnt hohem Niveau performen, scheint es alles andere als ausgeschlossen, dass er noch in diesem Jahr die Summe von 200 Millionen an Karriere-Preisgeldern überschreitet.

Was diese Statistik betrifft, bewegt sich der Serbe aber ohnehin schon jetzt in ganz eigenen Sphären. Auf Platz zwei rangiert nämlich weit abgeschlagen Rafael Nadal - mit "mickrigen" 134 Millionen Dollar an Preisgeld. Dritter ist Roger Federer mit 130 Millionen. Platz vier geht (mit gehörigem Abstand auf die Top 3) an Andy Murray, der zwischen 2003 und 2024 insgesamt 64 Millionen Dollar einspielte.

Der fünfte Mann in dieser Liste ist bereits jetzt Carlos Alcaraz. Der derzeitige Weltranglisten-Erste hat mit gerade einmal 22 Jahren ein Preisgeld von insgesamt 60 Millionen Dollar eingespielt hat - 18 Millionen davon alleine im Jahr 2025. Sollte "Carlitos" weiter auf diesem Niveau performen und seinen sechs Major-Titeln noch etliche weitere hinzufügen, ist schon jetzt abzusehen, dass er irgendwann einmal die Preisgeld-Rankings pulverisieren wird.

Ohne Grand Slam-Titel auf Platz sechs

Auf einem sehr beachtlichen sechsten Platz rangiert ebenfalls ein aktiver Spieler - und zwar einer, der (noch) nicht einmal den Gewinn eines Grand Slam-Titels benötigte, um in diese Sphären vorzustoßen: Alexander Zverev. Mit drei Major-Finalteilnahmen, sieben Masters-1000-Titeln und zwei ATP-Finals-Triumphen gelang es dem Deutschen, ein Preisgeld von 58 Millionen US-Dollar einzuspielen. Knapp hinter Zverev rangiert Jannik Sinner mit 56 Millionen US-Dollar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Novak Djokovic definitiv das Potenzial hat, als erster Tennisspieler die 200 Millionen-Dollar-Marke an Preisgeldern zu knacken, sei es 2026 oder 2027. Nichtsdestotrotz muss er sich, sofern nichts Außergewöhnliches passiert, darauf einstellen, früher oder später in dieser Rangliste von Carlos Alcaraz und/oder Jannik Sinner überholt zu werden.