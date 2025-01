24 Jahre, mindestens ein Sieg - Richard Gasquet zieht mit Roger Federer gleich

Mit dem Erstrunden-Erfolg gegen Adrian Mannarino beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier hat Richard Gasquet nun in 24 verschiedenen Jahren einen Matchsieg auf der ATP-Tour geholt. Und liegt damit gleichauf mit Roger Federer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 21:17 Uhr

© Getty Images Richard Gasquet steht einmal mehr in den Rekordbüchern

Richard Gasquet hat auch in seiner letzten Saison auf der ATP-Tour angeschrieben. Mit dem 6.3 und 6:2 in der ersten Runde des 250ers in Montpellier sind es nun 24 Jahre, in denen der Franzose mindestens einen Matchsieg auf der ATP-Tiour gefeiert hat. Damit liegt Gasquet gleichauf mit Roger Federer. Lediglich Jimmy Connors hat noch ein Jahr mehr draufgelegt - im Unterschied zu Gasquet und Federer aber nicht im Rahmen einer ununterbrochenen Serie.

Nächster Gegner in Montpellier wird im Achtelfinale Tallon Griekspoor sein, der das rein niederländische Duell gegen Botic van de Zandschulp mit 7:5 und 6:3 gewann. Griekspoor ist als Nummer fünf ins Turnier gegangen.

Für einen anderen französischen Veteran kam am Dienstag dagegen schon das Aus. Denn Lucas Pouille musste sich dem Italiener Mattia Belucci mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Ermittelt wurde auch der erste Gegner von Andrey Rublev. Der Russe wird im Achtelfinale gegen Christopher Eubanks eröffnen.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier