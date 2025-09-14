25.000 Zuseher und viel Prominenz! Roland Garros im Padel-Fieber

Wie sehr Padel im Vormarsch ist, zeigte sich an diesem Wochenende in Paris, wo das Premier Padel Major für neue Zuseher-Rekorde sorgte.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 18:28 Uhr

© X @ParisPadelMajor Auch Fußball-Legende Zinedine Zidane ließ es sich nicht nehmen, beim Paris Padel Major dabei zu sein.

Insgesamt 25.000 Zuseher, darunter Prominente wie Fußball-Legende Zinedine Zidane oder Formel 1-Pilot Pierre Gasly, fanden sich an diesem Wochenende in der französischen Hauptstadt ein, um der Padel-Elite aus nächster Nähe auf den Schläger zu schauen. Der Schauplatz war mit dem Tennistempel von Roland Garros von allerhöchster Güte.

Und auch sportlich gab es am Sonntag zwei Final-Kracher zu bestaunen. Bei den Herren kam es zu einem Aufeinandertreffen der beiden weltbesten Paarungen. Das topgesetzte Duo Arturo Coello (Spanien) und Agustin Tapia (Argentinien) behauptete sich im Endspiel gegen das an Nummer zwei gesetzte Doppel Alejandro Galan (Spanien) und Federico Chingotto (Argentinien) mit 6:1 und 6:4.

Bei den Damen traf die topgesetzte, ebenfalls spanisch-argentinische Paarung Gemma Triay Pons und Delfina Brea Senesi auf das an Nummer fünf gesetzte, rein spanische Duo Marta Ortega Gallego und Tamara Icardo Alcorisa. Triay und Brea setzten sich mit 7:5 und 6:2 durch.

Hier die Tableaus beim Paris Premier Padel Major