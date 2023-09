Im Re-Live: Dominic Thiem vs. Juan Pablo Varillas

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde beim ATP-250er-Event in Astana auf Juan Pablo Varillas. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria, im Livestream bei Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 18:39 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit II: Im zweiten Durchgang steigerte sich Varillas und machte weniger Fehler. Dennoch zeigte Thiem weiterhin eine gute Leistung, ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Break-Rückstand nicht verunsichern und blieb auch im Tie-Break äußerst Nervenstark. Thiem vs. Varillas 6:3, 7:6 (8) Mit einem weiteren direkten Aufschlagpunkt legt Varillas vor zum eigenen Satzball. Thiem kann per Service ausgleichen, verschlägt aber anschließend eine Vorhand zum 7:8. Mit einem giftigen Slice erzwingt der Österreicher den Fehler von Varillas zum erneuten Ausgleich. Mit einem überragenden Vorhand-Winner longline holt sich Thiem den zweiten Matchball, den er mit einem weiteren Fehler des Peruaners nach erneut kurzem Slice-Ball verwerten kann. Thiem vs. Varillas 6:3, 6:6 Thiem legt mit einem Ass vor. Anschließend beide Spieler mit ihren Punkten bei eigenem Aufschlag bis zum 5:5. Beim zweiten Aufschlag von Thiem wird auf Doppelfehler entschieden, die Entscheidung per Hawk-Eye jedoch korrigiert und somit kein Satzball für Varillas. Mit einer cleveren Volley-Aktion erspielt sich Thiem den ersten Matchball. Ein knapper Ball von Varillas wird aus gegeben, wurde jedoch nach erneutem Einsatz der Technik gut gegeben. Mit einem Aufschlag-Winner gleicht Varillas zum 6:6 für den Seitenwechsel aus. Thiem vs. Varillas 6:3, 6:6 Thiem nimmt zu Beginn viel Risiko, verschlägt die Vorhand aber knapp ins Aus, Im Anschluss hält er seine beiden Punkte bei eigenem Service, unter anderem mit einem Vorhand-Winner inside-out. Nach einer verschlagenen Vorhand von Varillas das erste Mini-Break für den Österreicher, das er aber zum 3:3 beim Seitenwechsel wieder abgibt. Thiem vs. Varillas 6:3, 6:6 Thiem startet mit zwei direkten Aufschlag-Punkten, gefolgt von einem Doppelfehler. Eine offensiv geschlagene Rückhand des Österreichers segelt knapp ins Aus. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich Thiem den Spielball, den er mit einem weiteren Aufschlag-Punkt nutzen kann zum Erreichen des Tie-Breaks. Thiem vs. Varillas 6:3, 5:6 Varillas mit einem glatten Aufschlagspiel ohne Punktverlust. Thiem vs. Varillas 6:3, 5:5 Nach erfolgreichem Auftakt von Thiem erzwingt Varillas mit einer starken Vorhand den Ausgleich. Eine neuerliche Führung des Österreichers kann Varillas mit einem Passierball nach Stopp egalisieren. Thiem nun mit einer Serve-and-Volley-Aktion die fehlschlägt - Satzball für Varillas. Mit einem starken Vorhandwinner nach gutem Aufschlag kann Thiem diesen abwehren. Mit einem Vorhand-Cross schließt der Lichtenwörther eine clever gespielte Rallye ab und punktet auch anschließend zum Spielgewinn. Thiem vs. Varillas 6:3, 4:5 Varillas startet mit einem Vorhand-Winner aus der Rückhand-Ecke. Glücklich kann Thiem mit einem Netzroller ausgleichen. Mit zwei weiteren Punktgewinnen zwei Break-Chancen für den Niederösterreicher. Mit drei Assen und einem direkten Aufschlagpunkt kann Varillas das Game aber noch drehen. Thiem vs. Varillas 6:3, 4:4 Thiem startet mit einem Doppelfehler, kann aber mit einem geschickten Stopp-Ball ausgleichen. Einen erneuten Rückstand kann der 30-jährige mit einem Vorhand-Winner longline kompensieren. Per Doppelfehler und Ass geht es über Einstand. Mit einer Serve-and-Volley-Aktion holt sich der Niederösterreicher den Spielball, den er mit einem direkten Aufschlagpunkt verwertet. Thiem vs. Varillas 6:3, 3:4 Nach einem schnellen 30:0 für Varillas punktet Thiem zweimal nach langer Rallye. Varillas anschließend mutig und schließt am Netz erfolgreich ab, verschlägt aber im nächsten Ballwechsel eine Vorhand. Trotz starker Defensivleistung kann Thiem einen Passierball nicht mehr erfolgreich gestalten, kämpft sich aber auf Einstand. Mit zwei Punkten in Folge aber der Hold für Varillas. Thiem vs. Varillas 6:3, 3:3 Beim Stand von 15:15 punktet Thiem mit einer Netz-Attacke, schlägt aber im anschließenden Ballwechsel eine Vorhand ins Netz. Eine Aus gegebene Vorhand des Niederösterreichers wird per Challenge korrigiert und wird unter Beanstandung von Thiem wiederholt. Mit einem Aufschlagpunkt und einer erfolgreichen Rallye hält die Nr. 81 der Welt seinen Aufschlag. Auf Jurij Rodionov ... wartet in der zweiten Runde übrigens eine schwere Aufgabe. Der 24-jährige sieht sich dort der Nr. 2 des Turniers, Sebastian Baez aus Argentinien, gegenüber. Thiem vs. Varillas 6:3, 2:3 Thiem antwortet auf den Service-Verlust mit zwei schnellen Punktgewinnen. Mit einem krachenden Rückhand-Winner longline holt sich der Lichtenwörther drei Möglichkeiten zum Re-Break, die er aber alle verstreichen lässt. Mit einem erneuten Rückhand-Winner longline im aufsteigen genommen die nächste Break-Chance für Thiem, die er mit einem Rückhand-Fehler von Varillas nutzen kann. Thiem vs. Varillas 6:3, 1:3 Nach gewonnenem ersten Punkt legt Varillas einen Rückhand-Winner longline nach. Nach einem Fehler von Thiem 0:40 und damit drei Break-Chancen für den Peruaner. Die erste kann der 30-jährige Thiem per Service vereiteln, verschlägt aber anschließend eine Rückhand hinter die Grundlinie zum Aufschlagverlust. In der nächsten Runde ... wartet auf den Sieger dieser Partie übrigens der US-Amerikaner Marcos Giron, der in der Begegnung davor auf dem Center Court den Schweizer Grand Slam-Champion Stan Wawrinka in drei Tiebreak-Sätzen bezwingen konnte. Thiem vs. Varillas 6:3, 1:2 Nach verlorenem ersten Punkt agiert Thiem sicher von der Grundlinie und punktet doppelt, muss aber nach einem denkbar knappen Aus-Ball das 30:30 hinnehmen. Mit einer starken Vorhand inside-out erzwingt Varillas den Spielball, den der Peruaner mit einer geschickten Stopp-Volley-Kombination verwandelt. Thiem vs. Varillas 6:3, 1:1 Thiem startet solide mit einer schnellen 30:0-Führung, hat dann aber Pech mit einem Linienball von Varillas und scheitert anschließend mit einem Stopp-Versuch. Mit einer Netzattcke erzwingt der österreichische Davis Cup-Spieler den Spielball und verwertet diesen mit einem direkten Aufschlagpunkt. Thiem vs. Varillas 6:3, 0:1 Nach verlorenem ersten Punkt erläuft Thiem einen Stopp-Ball sicher und setzt ihn an Varillas vorbei. Einen erneuten Rückstand kann der Niederösterreicher mit einer gelungenen Stopp-Volley-Kombination ausgleichen. Mit zwei aggressiven Attacken, wovon der Peruaner eine per Smash abschließt, sichert sich der 27-jährige das erste Game im zweiten Satz. Fazit I: Starker Auftritt bislang von Dominic Thiem. Der Lichtenwörther begeht kaum Eigenfehler und streut mit seiner variablen Rückhand immer wieder geschickte Slice-Bälle ein. Zudem sucht sich der 30-jährige meist den richtigen Moment aus, um mit den Grundschlägen mehr Tempo zu generieren. Thiem vs. Varillas 6:3 Thiem agiert weiter sicher von der Grundlinie und geht mit 30:0 in Führung. Bei einem Ausflug ans Netz gerät Thiem der tiefe Volley zu lang und muss den Passierball hinnehmen. Einen Rückhandfehler kann Thiem mit einem direkten Aufschlagpunkt kontern und hat somit seinen ersten Satzball. Nach einem knappen Ball auf die Linie kann der 30-jährige den Satzgewinn mit einem sicher gespielten Vorhand-Cross besiegeln. Thiem vs. Varillas 5:3 Im der ersten Rallye gerät Thiem eine Vorhand zu lang, erzwingt aber im Folgeballwechsel mit einer starken Rückhand den Ausgleich. Mit zwei Punktgewinnen in Folge holt sich Varillas zwei Spielbälle, wovon er den zweiten nach einem zu langen Slice-Ball von Thiem nutzen kann. Thiem vs. Varillas 5:2 Thiem startet mit einem spektakulären Vorhand-Winner longline und profitiert im nächsten Ballwechsel von einer verschlagenen Vorhand von Varillas. Ohne Punktverlust hält der 30-jährige sein Service. Thiem vs. Varillas 4:2 Thiem auch bei diesem Aufschlagspiel des Peruaners mit Möglichkeiten Nach verschlagener Vorhand bei 30:30 erzwingt er mit einem Vorhand-Cross den Einstand. Mit einer verzogenen Rückhand des Österreichers hält Varillas sein Service. Ein Österreicher ... ist bereits in der 2. Runde beim ATP 250-Turnier in Astana. Jurij Rodionov, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, konnte in einer spektakulären Begegnung gegen den Franzosen Gregoire Barrere zwei Matchbälle abwehren und siegte mit 2:6, 6:4, 7:6 (5). Thiem vs. Varillas 4:1 Thiem startet mit einem Aufschlag-Winner, ist beim nächsten Ballwechsel aber bei einer Vorhand zu spät dran um den Ball über das Netz zu bringen. Nach einem Doppelfehler punktet der ehemalige Weltranglisten-3. zweimal direkt mit seinem Aufschlag und besiegelt den Spielgewinn mit einem cleveren Stopp-Ball. Thiem vs. Varillas 3:1 Wieder startet Thiem stark bei Aufschlag seines Gegners und holt sich die ersten beiden Punkte. Varillas schlägt jedoch zurück, gleicht mit einem Rückhand-Passierball aus und kann mit zwei weiteren Punktgewinnen erstmals anschreiben. In der Weltrangliste ... trennen die beiden Spieler gerade einmal 14 Plätze. Während Thiem dank seines Finaleinzugs bei den Generali Open in Kitzbühel auf Position 81 geführt ist, steht Varillas aktuell auf Platz 67. Thiem vs. Varillas 3:0 Nach verlorenem ersten Punkt verzieht Thiem eine Vorhand seitlich ins Aus, kann jedoch mit einem Rückhandfehler von Varillas und dem ersten Ass ausgleichen. Über Einstand sichert sich der US Open-Champion von 2020 mit einem Ass und einem clever herausgespielten Punkt per Volley das Game. Thiem vs. Varillas 2:0 Thiem beendet die Rallye im ersten Punkt mit einem spektakulären Vorhand-Winner cross. Der nächste lange Ballwechsel geht an Varillas, der mit einem Vorhand-Winner inside-out abschließt. Beim Stand von 30:30 verzieht der Peruaner eine Vorhand, somit Break-Chance für den Lichtenwörther, die er mit einem Rückhand-Winner longline konsequent nutzt. Thiem vs. Varillas 1:0 Nach jeweiligem Punktgewinn von Varillas nach langer Rallye kann Thiem mit einem Rückhand-Winner longline und einem Aufschlag-Winner jeweils ausgleichen. Nach einem weiteren Aufschlagpunkt des Österreichers und einem Rückhandfehler von Varillas der Spielgewinn für Thiem. Dominic Thiem ... beginnt mit Aufschlag. Zweimal ... sind sich die beiden Spieler bislang auf der Tour gegenübergestanden. Während Thiem 2022 in Gstaad in zwei Sätzen das bessere Ende für sich hatte, siegte Varillas im Februar dieses Jahres in Buenos Aires ebenfalls in zwei Durchgängen. Die Spieler ... sind bereits auf dem Court und schlagen sich ein. In wenigen Minuten ... startet endlich das Match von Dominic Thiem gegen Juan Pablo Varillas. Ausgeglichener ... ging fast nicht. In einem Match ohne jegliche Breakchance setzte sich Marcos Giron nach 2:48 Stunden mit 6:7 (6), 7:6 (4), 7:6 (6) gegen Stan Wawrinka durch und machte dabei mit 117:115 genau zwei Punkte mehr als der 3-fache Grand Slam-Champion. In die Verlängerung ... geht es beim Vormatch. Giron holt sich den zweiten Satz gegen Wawrinka im Tie-Break und stellt den Satzausgleich her. Etwas Geduld ... ist noch gefragt, da auf dem Center Court noch das Match des Schweizers Stan Wawrinka gegen Marcos Giron aus den USA läuft. Stan "the man" konnte sich vor kurzem den ersten Durchgang im Tie-Break sichern. Wir melden uns rechtzeitig wieder, sobald das Match von Dominic beginnt. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zum Erstrunden-Match von Dominic Thiem in Astana gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas.

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Astana auf Juan Pablo Varillas.

Nach seinem Aus in der zweiten Runde bei den US Open trifft Dominic Thiem in der ersten Runde des ATP 250er-Turniers in Astana auf den Peruaner Juan Pablo Varillas. Beide Spieler haben bisher zwei Duelle gegeneinander ausgetragen. Das letzte Aufeinandertreffen ging im Februar in Buenos Aires mit 6:4, 6:4 an den Südamerikaner. Damit steht es im direkten Vergleich ausgeglichen.

Thiem vs. Varillas - Hier gibt es einen Livestream:

Das Match von Dominic Thiem gegen Juan Pablo Varillas gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria, im Livestream bei Tennis TV sowie in unserem Liveticker.