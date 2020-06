Ab 16 Uhr live: Dominic Thiem vs. Alexander Erler im Livestream und Liveticker bei den Generali Austrian Pro Series

In seinem ersten Match der Finalrunde bei den Generali Austrian Pro Series trifft Dominic Thiem auf Alexander Erler. Die Partie gibt es ab 16 Uhr live bei tennisnet.com im Livestream und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 13:48 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Erler trifft am Dienstag auf Dominic Thiem

Gerade hat Dominic Thiem bei der Adria Tour in Belgrad gegen Filip Krajinovic noch das Mini-Turnier gewonnen, jetzt muss der Turnierfavorit bei den Generali Austrian Pro Series gegen Alexander Erler ran. Außerdem sind in der Gruppe A noch Dennis Novak und Lukas Neumayer vertreten. Thiem hat in der Südstadt bislang ein Match verloren - in der zweiten Gruppenphase gegen Sebastian Ofner.

Im Gegensatz zur Sause von Belgrad wird in Österreich ohne Fans gespielt. Und im gewohnten Best-of-Three-Modus mit Sätzen bis sechs.

Thiem vs. Erler - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Erler gibt es ab 16 Uhr bei tennisnet.com im Livestream.