Ab 16 Uhr live: Dominic Thiem vs. Jürgen Melzer im Livestream und Liveticker

Im ersten richtig großen Schlager der Generali Austrian Pro Series treffen heute um 16 Uhr Dominic Thiem und Jürgen Melzer aufeinander. Das Match der beiden ungeschlagenen Gruppensieger gibt es live im TV bei Servus TV (in Österreich) und bei uns hier im Live-Stream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2020, 10:05 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer und Dominic Thiem - auf der ATP-Tour auch schon als Doppel unterwegs

Nein, als Mentor von Dominic Thiem sehe er sich nicht, erklärte Jürgen Melzer in der aktuellen Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast". Aber über die vergangenen Jahre sei schon eine gute Beziehung zwischen den beiden österreichischen Spitzenspielern entstanden. Die sich auch in gemeinsamen Doppelauftritten im vergangenen Jahr manifestiert hat. Im Einzel standen sich Thiem und Melzer bislang zweimal gegenüber, jeweils in Kitzbühel - die Bilanz ist ausgeglichen. Das letzte Match fand allerdings schon 2016 statt, seitdem hat sich Melzer mehr und mehr aufdas Doppel konzentriert, während sich Thiem im Einzel bis auf Platz drei der ATP-Weltrangliste gespielt hat.

Wir sind gespannt!