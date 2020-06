Ab 16 Uhr live: Novak Djokovic vs. Alexander Zverev im Livestream und Liveticker

Zweiter Tag beim Adria Cup in Belgrad - und Gastgeber Novak Djokovic trifft dabei auf die deutsche Nummer eins Alexander Zverev. Das Match gibt es im Livestream bei Eurosport und bei uns im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2020, 16:05 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic misst sich mit Alexander Zverev

Djokovic hat am Samstag erwartungsgemäß gegen Kumpel Viktor Troicki gewonnen - musste sich in der Night Session allerdings überraschend Filip Krajinovic geschlagen geben. Zverev wiederum konnte gegen Krajinovic einen Rückstand wettmachen. Und hatte im letzten Match des ersten Tages beim Adria Cup mit Troicki keine Probleme. Auf der ATP-Tour haben Djokovic und Zverev bis dato fünf Mal gegeneinander gespielt, der Serbe führt in der Bilanz mit 3:2-Siegen.

Beim Adria Cup wird allerdings nicht im regulären Modus, sondern in einer kürzeren Variante mit Sätzen nur bis vier (Tiebreak bei 3:3) gespielt.

Djokovic vs. Zverev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev gibt es ab 16 Uhr bei Eurosport im Livestream.