Abschied vom College: #NextGenATP-Star Rafael Jodar wird Profi

Nachdem Rafael Jodar zuletzt bei den Next Gen ATP Finals in Jeddah zu beeindrucken wusste, gab der 19-jährige Spanier nun seine Entscheidung bekannt, ab der Saison 2026 Profi zu werden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.01.2026, 18:55 Uhr

Rafael Jodar will es ab sofort auf der ATP-Tour wissen.

Jodar verkündete am Mittwoch auf Instagram, dass er seine College-Karriere in den USA beenden werde, nachdem er die University of Virginia Hoosiers in den Jahren 2024 und 2025 vertreten hatte. Der 19-jährige Jodar konnte im Dezember in Jeddah zwei von drei Spielen gewinnen, darunter Gruppensiege gegen den topgesetzten und späteren Champion Learner Tien und Martin Landaluce.

„Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit meiner Familie und meinen Trainern habe ich mich entschieden, auf meine verbleibende Spielberechtigung an der UVA zu verzichten und ab 2026 meine Profikarriere im Tennis zu verfolgen“, schrieb Jodar.

„Meine Zeit am College hat maßgeblich zu meiner Entwicklung als Spielerin und als Mensch beigetragen, und ich fühle mich nun bereit für diesen nächsten Schritt und eine neue Herausforderung.“

Nachdem Jodar 2025 auch drei ATP-Challenger-Titel gewonnen hat, startet er seine Profikarriere als Nummer 168 der PIF-ATP-Weltrangliste. Seine bisher beste Platzierung erreichte er Anfang November mit Rang 166, nachdem er in Charlottesville seinen dritten von drei Challenger-Titeln errungen hatte.