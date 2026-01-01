"Neue Hoffnung": Zverevs Restart beim United Cup

Nach seinem schwierigen Jahr 2025 nimmt Alexander Zverev beim United Cup in Australien einen neuen Anlauf.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.01.2026, 13:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Alexander Zverev hat die inaktive Zeit ausgiebig für aktive Erholung genutzt. Schnorcheln und Feixen mit dem engsten Kreis auf den Malediven, Schmusen mit Dackel Mischka. Doch Fitnessraum und Schläger waren selbst im Urlaub für Deutschlands Nummer eins nie weit weg - denn auch den Start ins neue Tennisjahr musste Zverev stets im Hinterkopf haben.

"Eine neue Saison bedeutet immer neue Hoffnung", sagte er bei seiner Ankunft Anfang der Woche am Flughafen von Sydney. Und so verbrachte der 28-Jährige den Jahreswechsel fast schon traditionell erneut in Australien, wo er zur Vorbereitung auf die Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) an der Seite von Eva Lys für Deutschland beim United Cup aufschlägt.

"Ich freue mich sehr auf die Rückkehr", sagte Zverev vor dem Auftakt gegen die Niederlande (Sonntag, 0.30 Uhr MEZ/Sky und Tennis Channel) in Sydney. Es sei "immer etwas Besonderes, das Jahr dort zu beginnen", so der Weltranglistendritte.

Die Erinnerungen an das Turnier, bei dem es auch Ranglistenpunkte zu gewinnen gibt, sind bestens: 2024 führte Zverev die DTB-Auswahl an der Seite von Angelique Kerber zum Sieg. Im vergangenen Jahr gewann er jedes seiner drei Matches, nahm den Schwung mit zum ersten Grand-Slam-Highlight in Melbourne, wo sein Weg erst im Finale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner zu Ende war.

Zverev mit dem deutschen Team in Sydney

Anschließend war Zverev niedergeschlagen ob der deutlichen Niederlage in drei Sätzen - aber auch hoffnungsfroh, denn aufgrund von Sinners dreimonatiger Dopingsperre schielte der Hamburger auf Rang eins in der Weltrangliste. Was folgte, war allerdings eine Saison mit nur einem Turniersieg (München), aber zahlreichen Rückschlägen. Tiefpunkt: Das Erstrundenaus in Wimbledon gegen den französischen Underdog Arthur Rinderknech und das anschließende Bekenntnis, mental und emotional am Boden zu sein.

In der Ken Rosewall Arena von Sydney soll nun der Neustart erfolgen, unter welchen Anpassungen auch immer. Betreut wird er weiter von seinem Vater Alexander senior, ein intensiveres Engagement von Toni Nadal, das im vergangenen Sommer angedeutet wurde, hat sich bislang nicht konkretisiert.

Krawietz, Lys und Siegemund ebenfalls im deutschen Team

Zverevs Perspektiven - nicht zuletzt vor dem Hintergrund seines fortschreitenden Alters und der Dominanz von Sinner (24) und dem 22-jährigen Carlos Alcaraz - wurden jedenfalls in der kurzen Winterpause eifrig diskutiert, ob von Boris Becker oder weiteren Grand-Slam-Siegern wie Andy Roddick und Yevgeny Kafelnikow. Einhelliger Tenor: Zverev müsse Nuancen verändern. Weniger eindeutig: Welche.

Erste Eindrücke dürften die Matches beim United Cup liefern. Nach dem Auftakt in Gruppe F gegen die Niederlande trifft das deutsche Team, das komplettiert wird durch die Doppel-Spezialisten Laura Siegemund und Kevin Krawietz sowie Patrick Zahraj und Mina Hodzic, am Montag (7.30 Uhr MEZ) auf Polen. Die Viertelfinals bei dem Turnier mit 18 Nationalteams finden am 8./9. Januar statt, das Endspiel steigt am 11. Januar.

Spätestens dann wird Zverev wissen, wo er vor den Australian Open, seinem 40. Anlauf auf den ersten Grand-Slam-Titel, steht.