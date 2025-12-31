Carlos Alcaraz ist für die Marca Sportler des Jahres

Wer einen Mann wie Marc Marquez bei einer Sportlerwahl schlägt, hat ein grandioses Jahr hinter sich. So wie Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2025, 13:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz vor ein paar Wochen in Miami

Wer im Sportland Spanien am Ende eines Jahres als Allerbester ausgezeichnet wird, der muss in der Tat Großes geleistet haben. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Im Jahr 2025 etwa hat es Marc Marquez in der MotoGP nach einer wegen Verletzungen schwierigen Phase geschafft, erneut den Weltmeistertitel zu holen.

Was Carlos Alcaraz aber abgeliefert hat, stellt nach Ansicht der Sportzeitung Marca auch ein Championat in der Königsklasse der Motorräder in den Schatten. Und also wurde Alcaraz von der Marca als Sportler des Jahres 2025 gekürt - vor Marc Marquez und dem Sportkletterer Alberto Gines.

Auch bei Alcaraz war nicht alles perfekt

Und die Bilanz des Weltranglisten-Ersten kann sich sehen lassen: Acht Titel hat Carlos Alcaraz im Jahr 2025 gewonnen, davon zwei Majors, in Roland-Garros und bei den US Open. Premieren-Titel gab es für Alcaraz auch bei den 1000ern in Monte-Carlo und Cincinnati. Natürlich war auch bei Carlitos nicht alles perfekt: die Niederlagen gegen Novak Djokovic bei den Australian Open oder jene gegen Jannik Sinner in Wimbledon und zuletzt bei den ATP Finals schmerzen wohl immer noch.

Und dazu kommt nun die Ungewissheit, wie Alcaraz ohne seinen Coach und Mentor Juan Carlos Ferrero zurecht kommt. Der erste Test wird gleich der wichtigste: Denn mit dem Titel bei den Australian Open 2026 könnte Carlos Alcaraz den Karriere-Grand-Slam perfekt machen.

