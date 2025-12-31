United Cup 2026: Fünf Matches, auf die wir uns freuen

Auch die Saison 2026 wird mit dem United Cup in Sydney und Perth eröffnet. Wir haben uns mal fünf Gruppenspiele rausgesucht, die uns schon a priori Freude bereiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 22:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen zum elften Mal aufeinander

Gruppe D, Sydney, Alex de Minaur vs. Jakub Mensik

Zuhause spielt Alex de Minaur in der Regel um eine Klassen stärker, was nicht heißt, dass der Australier beim ersten Major in Melbourne zum engsten Favoritenkreis zählen würde. Aber im gelben Trikot der Aussies und mit Lleyton Hewitt auf der Bank könnte der Auftritt gegen Jakub Mensik potenziell zum Highlight werden. Der junge Tscheche hat nach dem Triumph in Miami 2025 zwar keine großen Ergebnisse mehr eingefahren, was aber auch der Müdigkeit geschuldet gewesen sein könnte. Allerdings: Im Head-to-Head hat der „Demon“ die Nase mit 4:0-Siegen vorne.

Gruppe F, Sydney, Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor

Apropos Head-to-Head: So schwer, wie sich Sascha Zverev gegen Tallon Griekspoor dem Gefühl nach tut, könnte man meinen, dass es nach zehn Begegnungen 5:5 an Siegen steht. Tatsächlich führt Zverev aber mit 8:2. Allerdings hat Grieki bei mindestens zwei Partien massiv nachgeholfen: So in München 2025, als er im Viertelfinale den Sieg fast leichtfertig herschenkte. UNd noch mehr 2024 in Roland-Garros, wo Griekspoor im fünften Satz bereits mit Doppel-Break führte. Und dennoch noch verlor.

Gruppe B, Sydney; Félix Auger-Aliassime vs. Zizou Bergs

Was hat uns Zizou im Verlauf der Davis-Cup-Saison 2025 für einen Spaß bereitet! Der Schützling von Jan de Witt wuchs gerade im immer noch wichtigsten Team-Wettbewerb fast schon routinemäßig über sich hinaus, während es auf der ATP-Tour doch die eine oder andere Schwächephase gab. Diese war auch „FAA“ nicht fremd. Mit einem starken Finish überwintert der Kanadier aber an Position fünf der ATP-Charts. Gespielt haben die beiden übrigens noch nie gegeneinander.

Gruppe C, Perth, Jasmine Paolini vs. Belinda Bencic

Der Fokus im Schweizer Team liegt wohl auf Stan Wawrinka, die wahrscheinlichere Punke-Option ist aber Belinda Bencic. Die nach ihrer beeindruckenden Comeback-Saison 2026 endlich auch bei einem Major anschreiben möchte. Der Auftritt gegen Jasmine Paolini wird deshalb schon mal wegweisend sein. Paolini wird andererseits mit Flavio Cobolli versuchen, nach dem Billy Jean King Cup und dem Davis Cup auch den United Cup nach Italien zu holen.

Gruppe F, Sydney, Eva Lys vs. Iga Świątek

Das wird gleich einmal ein spanender Test für die deutsche Nummer eins. Und einer, den Lys schon dreimal angetreten hat - bislang ohne Erfolg. Denn Iga Swiatek hat sowohl bei den Australian Open 2025 wie auch später in der Saison in Montreal klar die Oberhand behalten. Wie auch im allerersten Meeting in Stuttgart 2022.

