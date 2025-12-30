"Zufriedener" Stan Wawrinka will es 2026 ein letztes Mal wissen

Stan Wawrinka wird nach der Saison 2026 seine Karriere beenden. Für das kommende Jahr hat der Schweizer große Ziele.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 14:34 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka will es 2026 noch einmal wissen

Stan Wawrinka blickt auf die letzte Off-Season seiner Karriere zurück. Der 40-Jährige wird nach der kommenden Spielzeit seinen Schläger an den Nagel hängen und sich in die wohlverdiente Tennis-Pension verabschieden. Zuvor will der dreifache Grand-Slam-Sieger in seinem letzten Tour-Jahr aber noch einmal für Furore sorgen.

“Ich möchte weiterhin gutes Tennis spielen, ich habe noch Ziele. Hoffentlich schaffe ich es zurück in die Top 100 und beende die Saison mit einer guten Platzierung”, sagte Wawrinka, aktuell die Nummer 157 der Welt, vor Beginn des United Cup in Perth. Er wolle 2026 das ganze Jahr über spielen und an den größten Turnieren teilnehmen, so der Schweizer.

Wawrinka und Bencic wollen für Premiere sorgen

Der Entschluss, seine Karriere im kommenden Jahr zu beenden, sei in den vergangenen Monaten in ihm “ziemlich klar” gereift. “Ich bin mit der Entscheidung zufrieden, ich habe meinen Frieden damit gemacht”, führte Wawrinka aus. Dennoch werde er die Emotionen und die Unterstützung der Fans natürlich vermissen.

Beim United Cup wird Wawrinka an der Seite seiner Landsfrau Belinda Bencic auf Frankreich und Italien treffen. “Das ist eine großartige Gelegenheit für uns”, meinte Wawrinka, der sein erstes Saisonmatch am 4. Januar gegen Flavio Cobolli bestreiten wird. Die Schweiz kam in der jungen Geschichte des United Cup noch nie über die Gruppenphase hinaus.