Grigor Dimitrov wagt Neubeginn mit Xavier Malisse

Grigor Dimitrov setzt in der neuen Saison auf ein neues Gesicht in seiner Trainerbox: Xavier Malisse.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 14:09 Uhr

Grigor Dimitrov kehrt in Brisbane zurück

Grigor Dimitrov wagt im Alter von 34 Jahren einen Neustart. Der ehemalige Weltranglistendritte hat nach der Trennung von seinem Langzeitcoach Daniel Vallverdu seinen neuen Trainer vorgestellt: Ab sofort setzt Dimitrov auf die Unterstützung des Belgiers Xavier Malisse, gegen den er im Laufe seiner Karriere insgesamt dreimal spielte.

“Wir haben uns für eine neue Vereinbarung entschieden. Das schafft Klarheit”, bestätigte Dimitrov in Brisbane, wo er in wenigen Tagen in die neue Saison starten wird. Er habe zuletzt “große Veränderungen” vorgenommen, erklärte der verletzungsanfällige Bulgare. Die zweite Saisonhälfte 2025 hatte Dimitrov aufgrund einer in Wimbledon erlittenen Brustmuskel-Verletzung nahezu komplett verpasst.

“Es hat Zeit gebraucht, die Muskeln wieder aufzubauen“, blickte Dimitrov auf seinen ”schmerzhaften Sommer" zurück. “Ich konnte nicht aufschlagen, keine Vorhand spielen, all diese Dinge. Ich habe viel Zeit im Fitnessstudio verbracht.” Das Ziel sei daher zunächst, seinem Körper wieder hundertprozentig vertrauen zu können.

Dimitrov gibt sich Zeit

In Brisbane, wo er 2017 und 2024 den Titel holte, erwartet der Weltranglisten-44. demnach keine Wunderdinge. “Mein Ranking spiegelt mein derzeitiges Spiel nicht wirklich wider”, meinte Dimitrov. Dennoch glaube er daran, "Gutes erreichen” zu können, “wenn ich die richtigen Dinge tue und gesund bleibe”.

Die Vorbereitung auf den australischen Sommer verlief für Dimitrov offenbar nach Plan: “Ich habe mehrere Wochen lang ununterbrochen trainiert, daher hoffe ich, dass sich das, woran ich im Training gearbeitet habe, auch umsetzen lässt.” Allerdings wisse man nie, was einen zu Saisonbeginn erwarte.