Novak Djokovic überraschend mit "Globe Sports Award" ausgezeichnet

Novak Djokovic wurde am Sonntag mit dem “Globe Sports Award” geehrt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.12.2025, 13:55 Uhr

Ein Tennisspieler mit einer Trophäe bei einer Fußballehrung? Jep, gibt's tatsächlich. Denn Novak Djokovic wurde bei der Verleihung der “Globe Soccer Awards” in Dubai diese Ehre zuteil.

Während unter anderem die Fußballprofis Ousmane Dembélé als bester Spieler und Aitana Bonmatí als beste Spielerin ausgezeichnet wurden, erhielt Djokovic seinen Pokal in einer sportübergreifenden Kategorie. Die dennoch fußballerische Anklänge hatte: Superstar Cristiano Ronaldo nämlich war es, der Djokovic den Pokal überreichte.

„Es ist eine Ehre, heute hier zu sein. Natürlich ist es ein Traum, der wahr geworden ist, diese Auszeichnung von einer anderen Sportlegende zu erhalten. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet", sagte Djokovic. “Ich bin ein großer Fußballfan und bin natürlich hierher gekommen, um das unglaubliche Jahr zu feiern, das alle Fußballstars hatten. Ich bin völlig überrumpelt worden, aber auf positive Weise. Ich könnte also nicht glücklicher sein.”

Ronaldo indes lobte vor allem Djokovic langlebige Karriere. Er sei ein Vorbild für alle Generationen.

Der Djoker geht in wenigen Tagen in seine 24. Saison als Tennisprofi, mit mittlerweile 38 Jahren. Er hatte in diesem Jahr bei allen vier Majors das Halbfinale erreicht und seinen 101. Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert.