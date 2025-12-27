Jannik Sinner tankt auf der Skipiste Kraft für die neue Saison

Kurz vor Beginn der neuen Saison hat Jannik Sinner in Sexten dem Skisport gefrönt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 15:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Jannik Sinner startet die Saison bei den Australian Open

Jannik Sinner hat kurz vor Beginn der Tennissaison 2026 in seiner Heimat Sexten Kraft für die kommenden Aufgaben getankt. Der Weltranglistenzweite, der den ersten Teil seiner Saisonvorbereitung in Dubai absolviert hatte, kehrte über Weihnachten nach Südtirol zurück und ging dort einer seiner großen Leidenschaften nach.

Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, war Sinner an Weihnachten auf den heimischen Skipisten unterwegs. Mit dem Skisport ist der 24-Jährige, der im Vorlauf der Olympischen Spiele 2026 als Gesicht der Volunteers-Kampagne fungiert hatte, seit seiner Kindheit eng verbunden: 2008 wurde er in seiner Altersklasse sogar italienischer Meister im Riesenslalom.

Topfavorit bei den Australian Open

Sinners Aufenthalt in Südtirol war nur von kurzer Dauer, befindet er sich seit dem 26. Dezember doch bereits wieder in seiner Wahlheimat Monte-Carlo. Dort wird der vierfache Grand-Slam-Sieger seinen zweiten Teil der Vorbereitung absolvieren und Silvester feiern, ehe für ihn anschließend der Start in die neue Saison ansteht.

Am 10. Januar bestreitet Sinner in Seoul ein Showmatch gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Erstmals richtig ernst wird es für den Italiener ab dem 18. Januar bei den Australian Open. In Melbourne geht Sinner als zweifacher Titelverteidiger und Topfavorit an den Start.