Einer von Vieren: Stan Wawrinka bezwang die Big3 bei den Grand Slams

Mit Stan Wawrinka verlässt im kommenden Jahr ein großer Name die Tennisbühne. Der Schweizer war einer der ganz wenigen Spieler, die den Big3 so richtig die Stirn bieten konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.12.2025, 11:06 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka bot den Big3 über viele Jahre erfolgreich die Stirn.

Stan Wawrinka hat das Jahr 2026 als sein letztes als Tennisprofi ausgerufen. Der Schweizer wird die große Tennisbühne verlassen und mit dann 41 Jahren sein letztes Match auf der Tour bestreiten.

Wawrinkas Karriere steht in direkter Verbindung mit der Ära der Big3. Der ehemalige Weltranglistendritte entspricht der Riege der Spieler, denen ohne Djokovic, Federer und Nadal viel mehr Erfolge nachgesagt werden. Doch „Stan the Man“ gehört zu den wenigen Akteuren, die zumindest mindestens einen Grand-Slam-Titel in ihrer Vita ausweisen können. Mit den Australian Open, Roland-Garros und den US Open gewann der aus Lausanne stammende Profi drei der vier Majors.

Murray, Berdych und Tsonga auf einer Stufe mit Stan

Ebenfalls gehört Stan Wawrinka zu der kleinen Riege, die gegen alle drei großen Namen bei den Grand Slams siegreich vom Court gehen konnte. Nur Andy Murray, Tomas Berdych und Jo-Wilfried Tsonga gehören diesem elitären Kreis an.

Ein Argument dafür, welch unglaubliches Talent der Schweizer auf der Tour ausschöpfen konnte. In den letzten Jahren spielte Wawrinka sehr viel auf der Challenger Tour und lebte von seinem guten Namen, der wiederum für zahlreiche Wildcards in der Hauptfeldern bei Grand Slams und auf der ATP Tour sorgte.

Mit dem Abgang von Stan Wawrinka geht ein großer Name von der Bühne, der vor allem mit dem Attribut der eigenen Stille punktete.