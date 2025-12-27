Alcaraz oder Sinner? Nadal identifiziert sich "mit keinem von beiden"

In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung “AS” hat Rafael Nadal die Rivalität von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner eingeschätzt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 13:16 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal sprach auch über Carlos Alcaraz

Rafael Nadal hat sein Karriereende offenbar gut verkraftet. “Es ist eine Veränderung im Leben, aber ich habe das nicht so stark gespürt”, erklärte der Ende 2024 zurückgetretene Spanier in einem Interview mit der Sportzeitung “AS”. “Ich habe immer gedacht, dass es mir danach gut gehen würde, in meinem Alltag, was das Wichtigste ist, und dass ich in dieser neuen Phase mein persönliches Glück finden würde. Und ehrlich gesagt, so ist es auch.”

Den Tennissport verfolgt Nadal auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn interessiert. Selbstverständlich blieb damit auch dem 22-fachen Grand-Slam-Champion die große Dominanz von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner nicht verborgen. Eine Ähnlichkeit mit einem der beiden könne er nicht erkennen, so Nadal: “Ich identifizierte mich mit keinem. Sie sind andere Spieler als ich es war.”

“Carlos ist unberechenbarer”

“Ich glaube, Carlos ist unberechenbarer: Er macht mehr Fehler, erzielt spektakulärere Punkte, hat manchmal kein so klar definiertes Spielmuster, was ihn für den Zuschauer unberechenbar und unterhaltsam macht”, erklärte Nadal. “Jannik ist ein methodischerer, konzentrierterer Spieler mit einem klarer definierten Spielstil, der schrittweise Dinge hinzufügt, weshalb er so solide ist und sehr wenige Matches verliert.”

Der Meinung, Alcaraz sei aufgrund seiner Spielweise inkonstanter als Sinner, könne er nicht nicht viel abgewinnen: “Manchmal scheint Carlos unkonzentrierter zu sein, aber wenn man sich die Ergebnisse ansieht ... Er hatte ein unglaublich konstantes und solides Jahr in allen wichtigen Turnieren.”

Alcaraz beendete die abgelaufene Spielzeit noch vor Sinner auf Weltranglistenplatz eins. In der kommenden Saison könnten der Spanier und der Italiener im Finale der Australian Open erstmals in seriösem Rahmen aufeinandertreffen. Zuvor absolvieren die beiden in Seoul am 10. Januar eine Exhibition.