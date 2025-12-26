Comeback bestätigt: Jack Draper steigt in Australien wieder ein

Nach seiner verletzungsbedingten Pause nach den US Open wird Jack Draper im Januar wieder auf die Tour zurückkehren. Das verkündete der Brite höchstpersönlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.12.2025, 21:52 Uhr

© Getty Images Jack Draper hat seine Rückkehr in Australien nun endgültig bestätigt.

Wenn im Januar die großen Namen der Tennisszene zum Saisonauftakt in Down Under bitten, wird auch Jack Draper wieder auf der Tour mitmischen. Nach einer langen Verletzungspause hat der Brite nun sein Comeback bestätigt. “Ich werde in Australien spielen” sagte Draper zu seinen Comebackplänen. Noch im Dezember musste der 24-Jährige seinen Start bei den UTS Finals in London absagen. Seit den US Open musste der Weltranglistenzehnte aussetzen.

Nun fühlt sich Jack Draper wieder gerüstet für das Comeback und lässt die vergangenen Wochen des Wartens hinter sich: “Du bist erfolgreich, dann gibt es Probleme und dann bist Du wieder erfolgreich. Das ist ein Auf und Ab.” Der britische Shootingstar geht also gelassen mit den verletzungsbedingten Problemen um.

Oberarmverletzung stoppte Draper in New York

Nach dem Erstrundenerfolg gegen Federico Gomez musste Jack Draper sein Zweitrundenduell gegen Zizou Bergs absagen und konnte auch im restlichen Jahr kein Match mehr spielen. Eine Verletzung am Oberarm stoppte den dreifachen Titelträger auf der ATP Tour.

Gemeinsam mit Emma Raducanu vertritt Draper die britische Flagge beim United Cup. Der Nationenwettbewerb ist der Auftakt in die Tennissaison 2026. U.a. wartet dort ein Duell mit der griechischen Nummer eins Stefanos Tsitsipas.