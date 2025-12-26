Neue Dominanz von Sinner und Alcaraz - Die Big3 waren spannender

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben das Jahr 2025 dominiert und schlagen den Weg eines unbezwingbaren Duos ein. Der Tennissport profitiert davon. Auch wenn die Jahre davor mehr zu bieten hatten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.12.2025, 07:45 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben das Jahr 2025 zur neuen Vorherrschaft genutzt.

Als die Vormachtstellung von Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal als Big3 nach und nach endete machten sich viele Personen große Sorgen um den Tennissport. Zu befürchteten war der Untergang des Spiels mit der gelben Filzkugel als Weltsportart. Andere wiederumfreuten sich auf viele unterschiedliche Grand-Slam-Sieger in der Ära nach den großen Drei. Recht behielt mit dem Vormarsch von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz keine der beiden Seiten.

Viel mehr war das Jahr 2025 die Zementierung einer neuen Big2. Sinner und Alcaraz teilten die Grand Slams unter sich auf. Nur Alexander Zverev gelang als dritter Spieler in den letzten zwölf Monaten der Einzug in ein Grand-Slam-Finale. Im Endspiel der Australian Open war der Weltranglistendritte dann jedoch chancenlos gegen Jannik Sinner.

Djokovic, Nadal und Federer boten mehr Abwechslung

Die Zeichen stehen für 2026 auf noch mehr Dominanz der beiden neuen Platzhirsche. Man könnte sarkastisch anmerken, dass es nun “noch schlimmer” geworden ist. Denn zu Zeiten von Djokovic, Nadal und Federer gab es mit drei großen Namen immerhin noch ein wenig mehr Abwechslung in den Endspielen.

Schiebt man die Ironie jedoch beiseite, so darf bilanziert werden: dem Tennissport hätte nichts Besseres passieren können. Denn das breite Publikum ist vor allem von heroischen Leistungen und dominanten Personen fasziniert. Spielerisch bringen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz genau das mit und sichern dem Sport damit für die kommenden Jahre sehr viel Aufmerksamkeit. Wir sind vom Untergang also weit entfernt.