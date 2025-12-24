Das kleine Weihnachtswunder: Kokkinakis nennt für Brisbane und Adelaide

Thanasi Kokkinakis will es noch einmal wissen: Der verletzungsgeplagte Australier hat seine Teilnahme an den ATP-Tour-250-Events in Brisbane und Adelaide bestätigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.12.2025, 09:16 Uhr

© Getty Images Thanasi Kokkinakis bei den Australian Open 2025

Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Thanasi Kokkinakis ja in Berlin gezeigt, da war er im Team Welt beim Laver Cup im Einsatz, verlor allerdings knapp gegen Stefanos Tsitsipas. Wer damals mit Kokkinakis sprechen konnte, bekam dennoch den Eindruck, dass der beste Tenniskumpel von nick Kyrgios vorsichtig optimistisch ist, dass die endlose Verletzungsserie endlich ihr Ende finden würde.

Und der Anfang der Saison 2025 war ja durchaus vielversprechend: In Adelaide konnte Kokkinakis nach zwei gewonnenen Partien zu seinem Viertelfinale gegen Sebastian Korda zwar nicht mehr antreten. Bei den Australian Open lieferte er dann aber einen ganz großen Kampf gegen Jack Draper ab. Kokkinakis verlor knapp in fünf Sätzen, was aber gegen den Draper von Anfang (und vor allem auch ein paar Monate später) keine Schande war.

Kokkinakis holt 2022 in Adelaide den Titel

Das war’s dann aber auch schon mit professionellem Tennis für Thanasi Kokkinakis in der Saison 2025. Dass der auch schon 29-Jährige, der in der aktuellen Weltrangliste an Position 452 geführt wird, nun seine Teilnahme bei den 250ern in Brisbane und Adelaide bestätigt hat, ist daher fast schon als kleines Weihnachtswunder zu werten. Zumal die Operation an der Schulter ziemlich kompliziert in der Durchführung war.

Vor allem an Adelaide hat Kokkinakis indes die besten Erinnerungen: 2022 hat er dort beim zweiten ATP-Tour-250-Turnier seinen bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt. Bei der nun kommenden Auflage geht es wohl eher darum zu sehen, wie belastbar der geschundene Körper schon wieder ist.

