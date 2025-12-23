Carlos Alcaraz und Joao Fonseca planen bereits die nächste Exhibition

Carlos Alcaraz und Joao Fonseca werden Ende 2026 einen Schaukampf in Sao Paolo absolvieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 18:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca und Carlos Alcaraz standen sich Anfang Dezember in Miami gegenüber

Auf der ATP-Tour müssen die Fans noch auf das erste Duell zwischen Carlos Alcaraz und Joao Fonseca warten. Also nahmen die beiden Youngsters ihr Schicksal selbst in die Hand und trafen sich Anfang Dezember zu einem Exhibition-Match in Miami, das der Weltranglistenerste aus Spanien knapp für sich entschied.

Spätestens Ende 2026 wird es zu einem neuerlichen Kräftemessen kommen. Wie kurz vor Weihnachten bekannt wurde, werden Alcaraz und Fonseca am 12. Dezember des kommenden Jahres einen weiteren Schaukampf bestreiten. Austragungsort wird diesmal der Allianz Parque im brasilianischen Sao Paolo sein, der für gewöhnlich dem Fußballteam Palmeiras als Heimstätte dient.

Zu einem Duell auf der regulären Tour könnte es frühestens bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar 2026) kommen. Denn während Fonseca vor dem ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres die beiden 250er-Events in Brisbane (4. bis 11. Januar) und Adelaide (12. bis 17. Januar) bestreiten wird, eröffnet Alcaraz die neue Saison erst direkt in Melbourne.