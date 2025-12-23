Zwei Andenken an New York: Carlos Alcaraz erweitert seine Tattoo-Sammlung

Die Tattoo-Sammlung von Carlos Alcaraz hat im Dezember Zuwachs erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 00:18 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz holte im September seinen zweiten US-Open-Titel

In der Off-Season bleibt Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Und also hat Carlos Alcaraz kurz vor Beginn der neuen Tennissaison ein Versprechen eingelöst: Wie nach seinem diesjährigen Triumph bei den US Open angekündigt, ließ sich der Spanier ein neues Tattoo mit zwei bedeutenden New Yorker Motiven stechen.

Konkret zieren neuerdings die Freiheitsstatue und die Brooklyn Bridge den linken Oberarm des Weltranglistenersten. Ein derartiges Tattoo hatte Alcaraz bereits unmittelbar nach seinem Finalerfolg über Jannik Sinner gegenüber “ESPN” angekündigt.

Komplettiert Alcaraz den Tattoo-Slam?

Nach seinem allerersten Grand-Slam-Triumph bei den US Open vor drei Jahren ließ sich Alcaraz das Datum “11.09.2022” auf seiner Haut verewigen. Es folgten eine Erdbeere für Wimbledon sowie ein Eiffelturm für Roland-Garros.

Am 1. Februar 2026 könnte Alcaraz seinen Tattoo-Slam komplettieren. Das Motiv für den Falle des Premierentitels bei den Australian Open scheint bereits festzustehen. Demnach kündigte der Iberer bereits Ende 2024 an, sich bei einem Triumph in Melbourne ein Känguru-Tattoo stechen zu lassen.