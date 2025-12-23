Carlos Alcaraz und Jannik Sinner dominierten 2025 auch das Preisgeld-Ranking

Wenig überraschend hat an Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in der abgelaufenen Saison auch hinsichtlich der Verdienste auf dem Court kein Weg vorbeigeführt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 12:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner dominierten die Saison nach Belieben

Die beiden Dominatoren der abgelaufenen Saison haben folgerichtig auch das meiste Geld eingespielt. Wie aus einem von der ATP veröffentlichten Dokument hervorgeht, führen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner das Preisgeld-Ranking 2025 deutlich an. Während der Spanier durch seine Leistungen auf dem Platz insgesamt 21.354.778 US-Dollar einspielte, waren es beim Südtiroler 19.120.641.

Berücksichtigt sind hierbei auch die Einnahmen aus den Bonuswertungen für die 500er- bzw. 1000er-Turniere. Während Alcaraz nur durch diese knapp über 2,5 Millionen Dollar kassierte, ging Sinner leer aus. Der Grund: Der Weltranglistenzweite bestritt - nicht zuletzt aufgrund seiner dreimonatigen Sperre - in beiden Kategorien zu wenige Turniere.

Zverev 2025 auf Rang drei

Gleiches gilt für Novak Djokovic, der in diesem Jahr 5.140.175 Dollar kassierte und damit “nur” auf Rang neun liegt. Bei einem Karriere-Preisgeld in Höhe von 191.252.375 Dollar wird dies für den Serben durchaus verkraftbar sein. Zum Vergleich: Alcaraz spielte in seiner gesamten Laufbahn bislang 60.032.046 Dollar ein, Sinner 56.632.426.

Mittendrin liegt der freilich wesentlich ältere Alexander Zverev mit einem bisherigen Karriere-Preisgeld von 58.134.592 Dollar. Im Jahr 2025 nahm der Deutsche 7.468.230 Dollar ein, womit er sich hinter Alcaraz und Sinner auf Rang drei einreiht. Die Top fünf werden von Alex de Minaur (6.666.087 Dollar) und Lorenzo Musetti (6.345.640 Dollar) komplettiert.

Das gesamte Preisgeld-Ranking 2025 im Überblick