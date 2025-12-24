Keine Bonus-Zahlungen für Sinner und Djokovic

Jannik Sinner und Novak Djokovic sind bei den Bonus-Zahlungen der ATP-Tour für das Jahr 2025 leer ausgegangen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 21:03 Uhr

© Getty Images Beim Six Kings Slam haben Novak Djokovic und Jannik Sinner sehr wohl einen Bonus abgeräumt

Nein, noch muss keine Kollekte für Jannik Sinner und Novak Djokovic veranstaltet werden. Sinner hat in der abgelaufenen Spielzeit trotz einer dreimonatigen Zwangspause mehr als 19 Millionen US Dollar alleine an Preisgeld verdient, Djokovic kommt in dieser Kategorie auf etwas mehr als fünf Millionen. Das war beim serbischen Großmeister schon mal mehr, aber Novak Djokovic spielt natürlich seit vielen Jahren nicht des Geldes wegen. Sondern um der großen Titel willen.

Aber der Reihe nach: Wie in jedem Jahr hat die ATP ziemlich viel Geld für jene Spieler ausgeschüttet, die bei den ATP-Masters-1000-Turnieren und bei den 500er am besten abgeschnitten haben. Dazu muss man aber etwa bei acht der neun Masters-Events antreten (Monte-Carlo ist kein „Pflichtturnier“). Ansonsten werden pro Fehlen bei einem 1000er 25 % des Bonusgeldes abgezogen. Jannik Sinner durfte in Indian Wells, Miami und Madrid nicht antreten, in Toronto hat der Südtiroler aus freien Stücken verzichtet. Damit war aber auch der Bonus futsch. Novak Djokovic hat Rom, Toronto, Cincinnati und zuletzt auch Paris-Bercy geschwänzt: Das macht dann ebenfalls null Dollar Bonus.

Alcaraz hat die Nase vorne

Insgesamt (100er und 500er kombiniert) hat wenig überraschend Carlos Alcaraz am meisten Weihnachtsgeld bekommen, nämlich etwas mehr als 2,5 Millionen Dollar. Das hätte indes noch mehr sein können - denn auch der Weltranglisten-Erste hat auf den Start beim kanadischen Masters verzichtet.

In der Serie der ATP-Masters-1000-Turniere hat aber Lorenzo Musetti am meisten Geld verdient. Und das, obwohl der Italiener als bestes Ergebnis lediglich eine Finalteilnahme in Monte-Carlo zu verbuchen hatte. Dieses aber gegen Carlos Alcaraz verlor. Auf Rang drei der Bonusliste findet sich übrigens Alex de Minaur - also einer jener Spieler, der sich am lautesten darüber beklagt hat, dass die ATP zu viel von den Profis verlange.