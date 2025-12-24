Australian Open und PTPA kurz vor Einigung - die anderen Grand Sams nicht

Von wegen Einheit der vier größten Tennisturniere der Welt: Während die Australian Open angesichts der Klage durch die PTPA mit der noch jungen Spielergewerkschaft offenbar kurz vor einer Einigung steht, sind etwa die French Open oder Wimbledon weit davon entfernt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 21:47 Uhr

© Getty Images Haben Novak Djokovic (PTPA) und Craig Tiley, der Chef der Australian Open, etwa miteinander telefoniert?

Das kommt dann doch ein wenig überraschend: Wie The Athletic berichtet, wird es schon Anfang 2026 zu einer Vereinbarung zwischen der von Novak Djokovic gegründeten „Professional Tennis Players Association“ (PTPA) und den Australian Open kommen. Zur Erinnerung: Die PTPA hatte vor ein paar Monaten an mehreren Orten Klagen gegen die vier Grand-Slam-Turniere, aber auch die ATP und die WTA eingebracht.

Bislang war man davon ausgegangen, dass die Phalanx zumindest der vor Majors hält. Wie genau eine mögliche Einigung zwischen der PTPA und Tennis Australia aussehen könnte, ist indes noch nicht bekannt. Lediglich, dass diese über ein Gericht in den USA abgewickelt wird.

Die Veranstalter von Roland-Garros und Wimbledon haben dagegen einen Antrag eingebracht, wonach die Klage abgewiesen werden sollte. Und zwar mit der Begründung, dass sie nicht der US-amerikanischen Rechtsprechung unterliegen.

Die ATP und die WTA haben eben dieses schon früher gemacht. Beide Profi-Touren bezeichnen die Klage der PTPA als halt- und substanzlos.

