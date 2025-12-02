Jack Draper verzichtet auf Start beim UTS Grand Final

Jack Draper verzichtet auf einen Start beim UTS Grand Final in London am kommenden Wochenende. Das gab der Brite kurz zu Beginn der Woche bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2025, 08:36 Uhr

© Getty Images Jack Draper musste in der zweiten Jahreshälfte auf Tennis verzichten.

„Ich habe hart an einem Comeback gearbeitet, doch leider bin ich noch nicht so weit“, gab Draper seinen Fans gegenüber zu Protokoll. Sicherlich hätte der Brite gerne vor heimischem Publikum bei der Exhibition-Turnierserie aufgeschlagen, die am Freitag in der britischen Hauptstadt das Jahresendturnier austrägt.

Doch das Comeback wird nun doch erst mit Beginn der neuen Saison im Jahr 2026 erfolgen. Der Schlagarm des Linkshänders bereitet weiterhin Sorgen. Ein Problem, dass sich durch das komplette Jahr zog und Draper trotzdem nicht aufhielt, um einigeErfolge auf der Tour zu sammeln.

Draper holte Titel in Indian Wells

Jack Draper hat das Jahr auf Rang zehn in der ATP-Weltrangliste beendet, obwohl der 24-Jährige in der zweiten Saisonhälfte kaum spielen konnte. Nach Wimbledon startet Draper lediglich bei den US Open, wo bereits in der zweiten Runde das Turnier für ihn beendet war. Die britische Hoffnung konnte verletzungsbedingt gar nicht erst zum zweiten Match in New York antreten.

Mit dem Turniersieg beim Masters in Indian Wells und weiteren Endspielteilnahmen, u.a. beim Masters in Madrid spielte sich Jack Draper im Sommer bis auf Rang vier in der Weltrangliste. 30 seiner 39 Matches gewann der dreifache Sieger auf der ATP Tour, der nun für eine bessere Genesung eines der zahlreichen Showturniere in diesem Monat sausen lässt.