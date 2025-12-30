Alex de Minaur: Mehr Muskeln, mehr Erfolg?

Dank zusätzlicher Muskelmasse will Alex de Minaur im kommenden Jahr die Lücke zu Carlos Alcaraz und Jannik Sinner schließen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 17:08 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur ist aktuell die Nummer sieben der Welt

Alex de Minaur ist seit jeher ein harter Arbeiter. Zum Coup auf Grand-Slam-Ebene reichte es für den Australier bislang aber noch nicht. Und also hat der 26-Jährige in der Off-Season (wieder einmal) an einigen Stellschrauben gedreht. Unter anderem engagierte er einen neuen Fitnesstrainer, mit dem er in der Vorbereitung intensiv an seiner Körperkraft arbeitete.

“Letztlich versuche ich, größer und stärker zu werden und mich einfach weiter zu verbessern”, sagte de Minaur vor Beginn des United Cup. “Im Laufe der Jahre habe ich ein wenig an Gewicht zugelegt, was mir definitiv geholfen hat." Hartes Arbeiten sei durch nichts zu ersetzen, deswegen werde er dies weiterhin tun.

Noch kein Sieg gegen Alcaraz oder Sinner

Insbesondere gegen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner fand de Minaur bislang noch kein Konzept. Von den bisherigen 18 Aufeinandertreffen mit den beiden Ausnahmekönnern konnte er kein einziges für sich entscheiden. Gegen Alcaraz ging der Weltranglistensiebte fünfmal als Verlierer vom Platz, gegen Sinner bereits 13-mal.

“Ich habe im Laufe der Jahre einige sehr knappe Matches gegen beide gespielt. Man hat das Gefühl, dass man immer näher kommt”, meinte de Minaur. Er müsse “neue Waffen” finden und “mehr Risiken” nehmen, um gegen die beiden erfolgreich sein zu können. So könne er Alcaraz und Sinner etwas mehr stören.