Gael Monfils gibt den Superhelden für seine Tochter

Bevor es für Gael Monfils in die letzte Saison als Tennisprofi geht, posiert der Franzose neben seiner Tochter als Black Panther. Da konnte der stolze Papa einfach nicht nein sagen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.12.2025, 15:28 Uhr

© Getty Images Gael Monfils posierte in den sozialen Netzwerken gemeinsam mit seiner Tochter als Superheld.

Für Gael Monfils wird das Jahr 2026 die letzte Saison als Tennisprofi bereithalten. Neben Stan Wawrinka, der in den kommenden zwölf Monaten ebenfalls seinen Abschied vom professionellen Tennis feiern wird, geht also eine weitere große Persönlichkeit des Tennissports. Zur richtigen Einstimmung auf den letzten Saisonstart der Karriere posierte Monfils mit seiner Tochter in einem Superheldenkostüm als “Black Panther”.

“In ihren Augen bin ich ein Superheld und kann es mit der gesamten Welt aufnehmen”, erklärte Gael Monfils das Bild in seinem Instagram-Post. Die gemeinsame Tochter des ehemaligen Top-Ten-Spielers und Elina Svitolina fragte ihren Vater vor der Abreise nach einem gemeinsamen Bild als Superhelden.

Gael Monfils als Titelverteidigerin Auckland am Start

Es dürfte einer der letzten entspannten Momente für den Franzosen sein, dessen Saisonstart alles andere als ein lockerer Ausklang der Karriere ist. Direkt beim ersten Turnier der neuen Saison geht Monfils beim ATP 250er in Auckland als Titelverteidiger an den Start. Der Endspielsieg gegen Zizou Bergs bescherte dem 39-Jährigen den 13. Titel auf der ATP Tour.

Ein frühes Ausscheiden könnte also direkt zu Saisonbeginn einen Absturz im ATP-Ranking bedeuten. Derzeit belegt Gael Monfils den 68. Platz. Ein Absturz in den ATP-Charts dürfte jedoch keine allzu großen Auswirkungen haben, sollten doch bei den meisten Turnieren Wildcards für ein letztes Rendezvous mit den Fans kein Problem sein.