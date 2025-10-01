Gael Monfils gibt Karriereende bekannt

Gael Monfils hat angekündigt, zum Ende der Saison 2026 in den Ruhestand zu gehen. Der französische Publikumsliebling und Entertainer machte seine Entscheidung am Mittwoch öffentlich.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 11:08 Uhr

© Getty Images Gael Monfils wird 2026 seine Karriere beenden

„Jetzt, nachdem ich vor einem Monat meinen 39. Geburtstag gefeiert habe, möchte ich bekannt geben, dass das kommende Jahr mein letztes als professioneller Tennisspieler sein wird", schrieb der französische Altmeister.

Monfils, einer der beliebtesten Stars der ATP-Tour, kündigte am Mittwoch über die sozialen Medien sein Karriereende an. Eine Saison lang will der französische Publikumsliebling seinen Fans noch schenken, ehe er sich von der Tennisbühne verabschiedet. „Das nächste Jahr wird mein letztes als professioneller Tennisspieler sein“, erklärte der einstige Top-10-Spieler. „Obwohl dieser Sport für mich die Welt bedeutet, bin ich mit meiner Entscheidung, am Ende der Saison 2026 zurückzutreten, vollkommen im Reinen“, fügte Monfils hinzu.

Der Franzose gewann in seiner Karriere insgesamt 13 Titel auf der Tour und stand 2008 bei den French Open sowie 2016 bei den US Open im Halbfinale. Seine beste Weltranglistenplatzierung erreichte er 2016 als Nummer 6 der Welt. Auch im 22. Jahr seiner Profikarriere blieb er Titelanwärter: Zu Beginn dieser Saison triumphierte Monfils beim Turnier in Auckland. Immer wieder wurde der Pariser jedoch von Verletzungen zurückgeworfen und verpasste dadurch die Teilnahme an insgesamt 13 Grand-Slam-Turnieren.

In seinem Beitrag bedankte sich Monfils bei seinem Team, seinen Fans, dem französischen Tennisverband, seinen Mitspielern und seinen Eltern. Ein besonderer Dank galt außerdem seiner Frau, WTA-Profispielerin Elina Svitolina, und der gemeinsamen Tochter Skai.



