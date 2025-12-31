Alex de Minaur wechselt den Ausrüster

Alex de Minaur wird ab 2026 die Kleidung seines Schläger-Ausrüsters tragen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 22:35 Uhr

Alex de Minaur wird ab 2026 nicht mehr in ASICS aufschlagen

Elf Jahre lang hat Alex de Minaur ASICS als Ausrüster an seiner Seite gewusst, nun st dies Partnerschaft zu ihrem Ende gekommen. Denn ab der neuen Saison, die für de Minaur mit dem United Cup beginnt, wird der Australier in Kleidern spielen, die von Wilson, seinerm Schlägerpartner, hergestellt werden.

Eine derartige Liaison ist nicht unüblich im Tenniszirkus: Stan Wawrinka oder Casper Ruud etwa spielen ja auch in Klamotten von YONEX - und schlagen mit den Schlägern der japanischen Traditionsmarke auf.

Neben de Minaur hat ja auch Emma Raducanu ihren Ausrüster gewechselt: Die US-Open-Siegerin von 2021 hat Nike verlassen und sich Uniqlo angeschlossen. Genau dasselbe hatte Roger Federer vor einigen Jahren bereits vorexerziert.