United Cup: Italien mit dem Super-Joker

Sollte es beim United Cup für Italien in einem der Matches zur Entscheidung erst im Mixed kommen, dann hat die Squadra Azzurra einen klaren Vorteil.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2025, 21:03 Uhr

© Getty Images Sara Errani und Andrea Vavassori bei den US Open 2025

Andrea Vavassori hat in der Saison 2025 quasi gratis den Titel im Davis Cup geholt. Denn nachdem Matteo Berrettini und Flavio Cobolli all ihre Einzel-Matches gewinnen konnten, musste Vavassori im Doppel mit Partner Simone Bolelli bei der Finalrunde in Bologna gar nicht ran. Schlagzeilen machte der Paarlauf-Spezialist dennoch: Denn bei den US Open setzte er sich an der Seite von Sara Errani im neu eingeführten Mixed-Format gegen die aus Einzel-Stars zusammen gewürfelte Konkurrenz durch.

Beim United Cup könnte Italien nun nach dem Davis Cup und dem Bilde Jean King Cup auch gleich den dritten Mannschaftswettbewerb für sich vereinnahmen, Das wäre eine Premiere, zumal der gemischte Wettbewerb noch keine lange Tradition hat. Cobolli ist dabei ebenso am Start wie Jasmine Paolini, die maßgeblich am Gewinn des ehemaligen Fed Cups beteiligt war. Und sollte es nach den beiden Einzeln 1:1 stehen, dann würden die Italiener wohl mit Andrea Vavassori und Sara Errani angreifen.

Spielt Zverev auch im Mixed?

Wer könnte sich diesem Doppel aussichtsreich entgegenstellen? Nach der Papierform wären es wohl die US-Amerikaner, die mit Christian Harrison und Nicole Melichar-Martinze eine starke Paarung aufweisen. Deutschland hätte mit Kevin Krawietz und Laura Siegemund zwei Grand-Slam-Champions als Option für das Doppel. Die letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass Alexander Zverev gerne auch noch das entscheidende Match mitnimmt.

Nicht zu unterschätzen sind im Mixed wohl auch die Niederländer, die gegen Deutschland in Sydney antreten werden. Denn Demi Schnurs und David Per wissen auch genau, worauf es im Doppel ankommt. Den Super-Joker können aber wieder einmal die Italiener ziehen.

