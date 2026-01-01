Djokovic Jagd nach der 25: Patrick Mouratoglou sieht eine (kleine) Chance

Das Ziel von Novak Djokovic im Jahr 2026 ist klar: der 25. Grand-Slam-Titel soll es sein. Starcoach Patrick Mouratoglou hält diesen Triumph zumindest nicht für unmöglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2026, 09:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Patrick Mouratoglou sieht Novak Djokovic im Jahr 2026 nicht chancenlos.

Die Jagd nach dem 25. Grand-Slam-Titel wird für Novak Djokovic mit jedem verstrichenen Jahr zu einem unerreichbaren Traum. Doch auch in der Saison 2026 wird der 24-fache Major-Champion alles versuchen, um seinen Traum doch noch wahr werden zulassen. Patrick Mouratoglou spricht dem 38-Jährigen ein bisschen Mut zu.

“Es wäre fantastisch, wenn Novak einen letzten Grand Slam gewinnen würde. Wir alle wissen, dass es noch nie so schwer gewesen ist.” Damit spricht der Franzose natürlich die Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an, die auch im neuen Jahrdas Welttennis dominieren dürften. Alles andere wäre eine große Überraschung. Doch Mouratoglou sieht trotzdem eine Chance für den Serben, der im vergangenen Jahr bei allen vier Majors das Halbfinale erreichte: “Die Chance ist natürlich sehr klein”

Djokovic muss gegen Sinner und Alcaraz kreativ sein

Vor allem die Distanz bei den vier großen Events sieht Mouratoglou als Problem an: “Novak hat es bereits selbst gesagt, besonders schwierig ist es gegen Jannik und Carlos über fünf Sätze”. Novak Djokovic wird im direkten Duell gegen die Topspieler die Punkte kurz halten wollen. Spannend wird das Spiel des langjährigen Weltranglistenersten im Jahr 2026 sein. Welche Kniffe wird sich der “Djoker” in den Duellen gegen Sinner und Alcaraz überlegen?

In den direkten Duellen bei den Grand Slams unterlag Novak Djokovic im Jahr 2025 stets. Zwei Duelle entscheid Jannik Sinner für sich, ein weiteres Match gewann Carlos Alcaraz. Für Novak Djokovic wäre die Tür wahrscheinlich dann weit geöffnet, wenn durch ein frühes Ausscheiden der beiden Superstars ein direktes Duell vermieden werden könnte. Doch sportlich hätte Titel 25 natürlich nach einem Sieg im direkt Duell einen noch größeren Wert.