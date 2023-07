Abschiedsspiel für Anett Kontaveit gegen Ons Jabeur

Kurz nach dem Karriereende vom professionellen Tennis wird Anett Kontaveit sich vom heimischen Publikum in Estland verabschieden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 08:49 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit bestriit ihre letzte Partie gegen Marie Bouzkova.

Wie Kontaveit auf ihrem eigenen Instagram-Account bekannt gab, wird sich die ehemalige Weltranglistenzweite am 11. November von den estnischen Fans in einem Showmatch verabschieden. Antreten wird sie gegen die zweimalige Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur. Das Match wird in der Hauptstadt Tallinn ausgetragen.

Kontaveit und Jabeur Karrierehoch im selben Monat

Kontaveit und Jabeur, die nach eigener Aussage befreundet sind, trafen auf der WTA-Tour sechs Mal aufeinander - mit einer ausgeglichenen Bilanz. Beide Spielerinnen erreichten im Juni 2022 hintereinander mit Platz zwei ihre beste Weltranglistenplatzierung. Die Estin gewann insgesamt sechs WTA-Titel, erreichte allerdings lediglich bei einem Grand-Slam-Turnier (Australian Open 2020) das Viertelfinale. Schon vor dem diesjährigen Wimbledon-Turnier kündigte Kontaveit ihr Karriereende an. Ihr letztes Match spielte sie an der Church Road in der zweiten Runde gegen Marie Bouzkova.