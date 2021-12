Abu Dhabi: Andrey Rublev gewinnt Einladungsturnier

Andrey Rublev (ATP-Nr. 5) hat das Einladungsturnier Mubadala World Tennis Championship für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 18:18 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev

Rublev schlug im Finale Andy Murray mit 6:4, 7:6 und sicherte sich damit den Sieg bei der 13. Auflage des Saisonvorbereitungsevents in Abu Dhabi.

Am Ende siegte Rublevs Power über Murrays Finesse, eine Brutalo-Vorhand war das bezeichnende Ende des Spiels, in dem der Schotte jedoch abermals zeigte, dass er in 2022 wieder weiter vorne mitspielen wird. Aktuell ist Murray nach Verletzungsproblemen nur auf Rang 134 der Weltrangliste notiert.

Rublev hatte im Halbfinale gegen Denis Shapovalov gewonnen, Murray hatte Comebacker Rafael Nadal besiegt. Im Spiel um Platz 3 hatte Shapovalov das bessere Ende für sich gehabt.

Andrey Rublev: Andy Murray ist eine Legende

"Ich hatte drei gute Matches, Andrey hat heute sehr gut gespielt. Er hatte ohnehin ein gutes Jahr", sagte Murray. "Ich war die letzten Monate gesund, hatte viele Matches. Ich muss einfach schauen, dass ich die engen Matches für mich entscheide", blickte Murray zurück - er hatte im Herbst 2021 ein straffes Turnierprogramm durchgezogen, oft jedoch gegen die Topleute in frühen Runden knapp verloren.

"Solche Matches will man vor der Saison", so Rublev über seine Zeit in Abu Dhabi, bei seiner dritten Teilnahme. "Es ist immer eine große Ehre, den Platz mit Andy zu teilen, er ist eine Legende und ein netter Typ."

Die Mubadala World Tennis Championship 2021 sind damit zu Ende, trotz einiger prominenter Absagen mit einem starken Finale. Dominic Thiem, Casper Ruud und Emma Raducanu hatten kurzfristig abgesagt, Taylor Fritz, Dan Evans und Ons Jabeur waren nachgerückt.

Für die Tennisprofis geht nun die Vorbereitung auf die neue Saison weiter, Start ist dann der 1. Januar 2022 mit den Auftaktspielen beim ATP Cup in Australien.