Abu Dhabi: Bencic erreicht erstes Halbfinale nach Comeback

Belinda Bencic hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi erstmals nach der Rückkehr nach ihrer Babypause ein Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 12:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Belinda Bencic in Abu Dhabi

Belinda Bencic hat einen weiteren großen Schritt nach ihrem Comeback auf der WTA-Tour hingelegt. Die Schweizerin gewann in einer Wiederauflage des olympischen Endspiels von 2021 gegen Marketa Vondrousova mit 7:5 und 6:3 und zog damit beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi in die Vorschlussrunde ein. Damit wird Bencic mindestens unter die besten 120 Spielerinnen der Welt zurückkehren. Laut Weltrangliste - schließlich legen die Ergebnisse der letzten Wochen nahe, dass Bencic, ehemals die Nummer vier der welt, schon wieder ganz oben mitspielen kann.

Bencic hat im vergangenen April ihre erste Tochter Bella zur Welt gebracht. Im Halbfinale bekommt es die 27-Jährige in jedem Fall mit einer prominenten Gegnerin zu tun: Bencic trifft nämlich auf die Siegerin der Partie zwischen Elena Rybakina und Ons Jabeur, die sich ja auch schon einmal in einem großen Endspiel gegenüber gestanden waren - in Wimbledon 2022. Damals hatte Rybakina das bessere Ende für sich.

In der unteren Tableauhälfte treffen sich in den Viertelfinalpartien zum einen Leylah Fernandez und Ashlyn Krueger. Und zum anderen Magda Linette und Linda Noskova.

Hier das Einzel-Tableau in Abu Dhabi