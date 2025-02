Abu Dhabi: Bencic weiter, Jabeur schlägt Ostapenko

Die frühere Weltranglistenvierte Belinda Bencic prolongierte ihre erfolgreiche Rückkehr nach Babypause in der ersten Runde des WTA 500-Turniers in Abu Dhabi. Ebenfalls im Achtelfinale steht unter anderem Ons Jabeur.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 19:43 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic hat ihre Auftakthürde in Abu Dhabi gemeistert

Bencic konnte sich gegen die Slowakin Rebecca Sramkova mit 6:2, 2:6 und 6:1 durchsetzen und stellte somit ihre Sieg-Niederlagen-Bilanz im Jahr 2025 auf 8:3. Zuletzt konnte sich die Schweizerin beachtlicherweise ins Achtelfinale der Australian Open vorarbeiten, wo sie Coco Gauff nach starker Leistung unterlag. Bencic wird in der zweiten Runde auf die Lucky Loserin Veronika Kudermetova treffen . Die beiden haben bereits neun Mal gegeneinander gespielt, wobei Bencic im direkten Vergleich einen knappen Vorsprung von 5:4 vor Kudermetova hat.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Ons Jabeur, die in zwei engen Sätzen gegen Jelena Ostapenko mit 7:6 (4), 7:5 die Oberhand behielt. Jabeurs nächste Gegnerin ist die erst 17-jährige Japanerin Wakana Sonobe (WTA-Ranking 837) , die in der ersten Runde sensationell gegen die weitaus höher eingeschätzte Chinesin Yue Yuan (WTA-Ranking 55) mit 6:4, 6:3 triumphierte. Im Januar war es Sonobe als erster japanischen Spielerin gelungen, den Titel im Dameneinzel der Juniorinnen bei den Australian Open zu gewinnen.

In einem Duell zweier Grand-Slam-Siegerinnen besiegte die Tschechin Marketa Vondrousova die Britin Emma Raducanu mit 6:3, 6:4. Vondrousova, die Wimbledon-Siegerin von 2023, brauchte 1 Stunde und 35 Minuten, um die US Open-Siegerin von 2021, Raducanu, zu schlagen und sich im direkten Vergleich mit 2:1 in Front zu bringen. In der zweiten Runde wartet auf die Tschechin die an Nummer 4 gesetzte Yulia Putintseva.

In einem weiteren namhaften Erstrunden-Duell gewann Anastasia Pavlyuchenkova gegen Sofia Kenin klar. Die Russin, French Open-Finalistin von 2021, ließ beim 6:3, 6:1-Erfolg gegen die Australian Open-Gewinnerin von 2020 relativ wenig anbrennen. Nächste Gegnerin ist die Polin Magda Linette.

Das Einzeltableau beim WTA 500-Turnier in Abu Dhabi