Abu Dhabi: Nadal, Murray und Co. müssen ganz schön schuften

Heute beginnt das Schaukampfturnier Mubadala Tennis World Championships. Die Teilnehmer sind nicht nur auf dem Court gefordert. Die Matches können bei servustv.com im Stream live mitverfolgt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 08:21 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat erst morgen sportliche Verpflichtungen in Abu Dhabi

Dominic Thiem hat es in seiner spontan einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch sehr schön geschildert: Wer bei den Mubadala Tennis World Championships in Abu Dhabi auf ein lockeres Einschlagen für die neue Spielzeit hofft, liegt falsch. Es gehe richtig ernsthaft zur Sache, sagte Thiem, der sich für diese Aufgabe nach der langen Pause aufgrund seiner Handgelenksverletzung noch nicht wieder gerüstet sieht.

Gefordert sind die SpielerInnen aber nicht nur auf dem Wettkampf-Court (den Auftakt geben dort Taylor Fritz und Denis Shapovalov, ab 13 Uhr live im Stream bei servustv.com), sondern auch in anderen Disziplinen und Foren. Im Tennis Village stehen heute etwa gleich vier Frage-und-Antwort-Sessions an, Auskunft geben werden Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur und Andrey Rublev. Eingeplant ist jeweils eine Viertelstunde, das sollte von den Medienprofis einigermaßen schmerzfrei zu überstehen sein. Rublev und Nadal müssen ja erst morgen in die Wettkämpfe eingreifen, sie wurden in das Halbfinale vorgesetzt.

Jabeur, die für die mit einem positiven COVID-Test wieder abgereiste US-Open-Siegerin Emma Raducanu eingesprungen ist, und Olympiasiegerin Bencic bestreiten heute Abend (Ortszeit) einen sportlichen Vergleich, davor müssen Andy Murray und Thiem-Ersatzmann Daniel Evans ran. Die beiden Briten werden dann aber bereits einen kurzen Tennis-Workshop geleitet haben, ebenso wie die Sportskameraden Fritz und Shapovalov davor. Man bekommt nichts geschenkt. Auch nicht in Abu Dhabi.