Adria Cup: Alexander Zverev verliert glatt gegen Andrey Rublev

Alexander Zverev hat auch bei der zweiten Station des Adria Cups das Endspiel verpasst: Die deutsche Nummer eins unterlag Andrey Rublev in Zadar mit 2:4 und 1:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2020, 16:38 Uhr

© GEPA Pictures Nichts zu holen gab es für Alexander Zverev in Zadar

Das Fast-4-Format käme den guten Aufschlägern entgegen, sagt man gemeinhin. Und Alexander Zverev fällt an guten Tagen sogar in die Kategorie "sehr guter Aufschläger". Das allerdings bedingt oft eine intensive Trainingsphase, wie im vergangenen Jahr zwischen dem Turnier von Cincinnati und den US Open. Oder Anfang 2020 nach den eher nicht überzeugenden Auftritten beim ATP Cup und dem darauffolgenden erstmaligen Einzug in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Die Wichtigkeit des Adria Cups ist mit keinem der erwähnten Events auch nur ansatzweise zu vergleichen, die Wichtigkeit des Aufschlags für das Spiel von Alexander Zverev war aber auch am Sonntag in Zadar beim 2:4 und 1:4 gegen Andrey Rublev deutlich erkennbar. Zverev hatte schon am Samstag gegen Danilo Petrovic (Niederlage in zwei Sätzen) und Marin Cilic (Sieg in drei) mit zum Teil kuriosen Flugbahnen seines Services zu kämpfen gehabt, gegen Rublev war ebenfalls nichts von der gewohnten Dominanz zu spüren.

Und so wird es der Russe sein, der am Sonntagabend gegen Novak Djokovic um den Sieg bei der zweiten Station der Adria-Tour spielt. Djokovic hatte sich in der Vorwoche in Belgrad noch tränenreich von seinem Heim-Publikum verabschiedet - weil nicht er, sondern Filip Krajinovic das Endspiel erreicht hatte. Dort fand Krajinovic in Dominic Thiem, der in Zadar nicht am Start ist, allerdings seinen Meister.