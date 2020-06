Adria Tour: Alexander Zverev gegen Filip Krajinovic im Liveticker

Alexander Zverev startet gegen FIlip Krajinovic in die von Novak Djokovic organisierte Adria Tour. Das Match gibt es hier im Matchtracker und im TV auf Eurosport 2.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.06.2020, 16:48 Uhr

Alexander Zverev startet gegen Filip Krajinovic in die Adria Tour.

In Zeiten von COVID-19 ist Alexander Zverev wohl genau das, was man einen Vielflieger nennt. Der Deutsche weilte nämlich während des Lockdowns in den USA, hat seither aber auch Deutschland, Monte Carlo und nun auch Belgrad angesteuert. In letzterer Destination darf der Weltranglisten-Siebente nun wieder seinem Beruf nachkommen, der Hamburger wird nämlich bei der von Novak Djokovic ins Leben gerufenen Adria Tour aufschlagen.

Während morgen dabei das erste ganz große Highlight anstehen wird - Alexander Zverev trifft im letzten Gruppenspiel nämlich auf Novak Djokovic - ist die Favoritenrolle am heutigen Samstag deutlich einfacher zu vergeben. Sein erstes Match wird Zverev nämlich gegen Filip Krajinovic bestreiten, der aber immerhin auf Platz 32 der Weltrangliste zu finden ist.

Einmal standen sich Krajinovic und Zverev bereits gegenüber, bei Zverevs Heimturnier in Hamburg im Vorjahr, als sich der Deutsche knapp in drei Sätzen durchsetzen konnte. Während Krajinovic noch immer auf seinen ersten Karrieretitel warten muss, ist sein 23-jähriges Gegenüber bereits elf Mal auf der ATP-Tour erfolgreich gewesen.

Wo kann man Zverev gegen Krajinovic verfolgen?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Filip Krajinovic gibt es bei uns im Matchtracker und im TV auf Eurosport 2.