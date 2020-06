Adria Tour: Dominic Thiem schlägt im Belgrad-Finale Filip Krajinovic

Dominic Thiem hat das erste Mini-Turnier der von Novak Djokovic ins Leben gerufenen Adria Tour in Belgrad für sich entschieden: Der Weltranglisten-Dritte besiegte im Endspiel Lokalmatador Filip Krajinovic mit 4:3 (2), 2:4 und 4:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2020, 21:53 Uhr

© GEPA Pictures Für Dominic Thiem war Belgrad eine Reise wert

Novak Djokovic hatte sich am Nachmittag trotz eines Sieges gegen Alexander Zverev tränenreich von "seinem" Belgrader Publikum verabschiedet: Der Weltranglisten-Erste musste sich in seiner Gruppe hinter Landsmann Filip Krajinovic einreihen, durfte das Endspiel gegen Dominic Thiem vor vollen Zuschauerrängen in Belgrad nur von seinem Ehrenplatz auf der Tribüne mit verfolgen.

Im ersten Satz setzte Thiem seine beinahe unheimliche Tiebreak-Serie fort: Schon gegen Dusan Lajovic am Samstag hatte der Österreicher die Kurzentscheidung - nach Abwehr von drei Matchbällen - für sich entschieden. Und im letztlich entscheidenden Gruppenspiel gegen Grigor Dimitrov gewann Thiem gleich beide Sätze mit 4:3. Gegen Krajinovic setzte der Favorit mit zwei unglaublichen Rückhand-Longline-Schüssen die Schlusspunkte in Satz eins.

Thiem kommendes Wochenende bei Mouratoglou

Im zweiten Durchgang ging der Serbe dann mit einem Break in Führung, Thiem konterte, musste den Satz dennoch mit 2:4 abgeben. In der Entscheidung schlug Thiem wieder als Erster zu, nahm Krajinovic dessen Aufschlag zum 2:1 ab. Den Zuschauern gefiel es dennoch, beim letzten Seitenwechsel schwappte noch einmal die Welle durch die Reihen. Zumal sich Thiem mit einem Tweener vier Matchbälle holte. Und gleich den ersten verwertete.

Während die Adria Tour kommendes Wochenende in Zagreb gastiert, hat Dominic Thiem andere Pläne: er wird beim Ultimate Tennis Showdown in der Akademie von Patrick Mouratoglou aufschlagen. Und davor noch die Finalrunde der Generali Austrian Pro Series in der Südstadt bestreiten.