Adria Tour: Dominic Thiem vs. Dusan Lajovic im Liveticker

Dominic Thiem trifft bei seinem zweiten Auftritt des Tages auf Dusan Lajovic. Das Match gibt es bei uns im Matchtracker und im TV auf Eurosport 2 und DAZN.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.06.2020, 20:48 Uhr

Bei seinem zweiten Auftritt des Tages bekommt es Dominic Thiem mit Dusan Lajovic zu tun

Zweites Match des Tages für Dominic Thiem bei Novak Djokovics Adria Tour. Im zweiten Gruppenspiel trifft Dominic Thiem ab ca. 20:00 Uhr auf den Lokalmatador Dusan Lajovic aus Serbien. Während Dominic Thiem bei seinem ersten Auftritt von einer frühen Aufgabe von Damir Dzumhur profitierte, musste sich Dusan Lajovic gegen Grigor Dimitrov knapp geschlagen geben.

Bereits sechs Mal gab es dieses Duell auf der ATP Tour, Dominic Thiem hatte dabei bis zum letzten Aufeinandertreffen eine weiße Weste vorzuweisen. Dann aber musste der Lichtenwörther eine bittere Niederlage einstecken, unterlag Lajovic beim ATP-Masters-1000-Event überraschend klar in zwei Sätzen.

Dennoch geht Dominic Thiem als Favorit in diese Begegnung, liegt er doch in der Weltrangliste 20 Plätze vor seinem Gegenüber. Der Österreicher ist in diesem Jahr nämlich bis auf Platz drei der ATP-Charts vorgedrungen, Lajovic liegt knapp außerhalb der Top-20 auf dem 23 Weltranglistenplatz.

Wo kann man Thiem vs. Lajovic verfolgen?

Das Gruppenspiel zwischen Dominic Thiem und Dusan Lajovic gibt es im Matchtracker hier auf tennisnet.com und live im TV auf Eurosport 2 und DAZN.