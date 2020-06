Adria Tour: Endspiel nach Dimitrov-Positiv-Test abgesagt

Kein Finale bei der zweiten Station der Adria Tour von Novak Djokovic in Zadar: Nachdem bekannt geworden war, dass Grigor Dimitrov positiv auf das COVID-19-Virus getestet wurde, wurde das Endspiel zwischen Djokovic und Andrey Rublev abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2020, 20:50 Uhr

Novak Djokovic hat am Sonntag nicht mehr Tennis gespielt

Schnelle Reaktion der Veranstalter der Adria Tour, in erster Linie also von Novak Djokovic: Nachdem Grigor Dimitrov, der am vergangenen Wochenende Teil der Sause in Belgrad gewesen ist, seinen positiven COVID-19-Test auf Instagram gepostet hatte, wurde das Finale in Zadar zwischen Djokovic und Andrey Rublev abgesagt. Stattdessen sollen die Spieler im Hotel umgehend auf das Virus getestet werden.

Dimitrov befindet sich derzeit in Monte Carlo. In Belgrad hatte der Bulgare gemeinsam mit Djokovic, aber auch Dominic Thiem, Viktor Troicki und Alexander Zverev nicht nur am Blitzturnier am Samstag und Sonntag teilgenommen, sondern auch an einem Benefiz-Fußballmatch am Freitag. Tihem hält sich derzeit in der Akademie von Patrick Mouratoglou auf, wo er am Sonntagabend auf Stefanos Tsitsipas treffen sollte. Zverev ist auch in Zadar Teil der Adria Tour, schied am Sonntagnachmittag aber gegen Andrey Rublev aus.