Adria Tour: Thiem im Finale, Djokovic schlägt Zverev

Hausherr Novak Djokovic hat das Finale bei der ersten Station der Adria Tour in Belgrad trotz eines Erfolges gegen Alexander Zverev versäumt. Dominic Thiem dagegen steht im Endspiel gegen Filip Krajinovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2020, 19:03 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem spielt heute noch gegen Filip Krajinovic

Nicht umsonst heißt das Format, nach dem auf der von Novak Djokovic ins Leben gerufenen Adria Tour gespielt wird, „Fast 4“: Es geht hurtig zur Sache, wie der Spielverlauf der Partie zwischen Djokovic und Alexander Zverev am Sonntagnachmittag in Belgrad illustriert hat. Der erste Satz war mit 4:0 bereits an den Hausherren gegangen, da hatten sich noch nicht einmal alle Fans auf ihre Plätze begeben. Dann hatte Djokovic im ersten Aufschlagspiel von Zverev in Durchgang zwei gleich wieder eine Breakchance - vergab diese. Und musste wenige Augenblicke später den Satzausgleich hinnehmen.

In der Entscheidung war es dann der Branchenprimus, der sich das einzige Break holte. Und damit aber wohl nur den zweiten Platz in der Vierergruppe - Filip Krajinovic, der am Samstag gegen Zverev verloren, gegen Djokovic aber gewonnen hatte, wird am heutigen Abend noch das Finale bestreiten.

Thiem gewinnt zweimal im Tiebreak

Und das gegen Dominic Thiem. Der Österreicher gewann gegen Grigor mit 4:3 (2) und 4:3 (6). Thiem zeigte dabei eine sehr solide Leistung, vor allem das Tiebreak des ersten Satzes fiel dominant aus. Im zweiten Durchgang hätte der Weltranglisten-Dritte früher gewinnen können, Dimitrov schaffte allerdings das Rebreak zum 2:2. Im Tiebreak wehrte Thiem dann einen Satzball ab - und gewann die Partie mit seiner ersten Möglichkeit.