Adria Tour: Thiem profitiert von Dzumhur-Aufgabe, Djokovic, Zverev gewinnen

Die erste Session bei Novak Djokovics Adria Tour ist geschlagen und alle Favoriten konnten ihre Auftaktmatches gewinnen. Während Grigor Dimitrov und Alexander Zverev noch hart kämpfen mussten, schlug sich Novak Djokovic souverän. Dominic Thiem hingegen profitierte von einer Aufgabe Damir Dzumhurs, der nach zwei Games verletzungsbedingt abbrechen musste.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.06.2020, 19:02 Uhr

Thiem, Zverev und Dimitrov siegten in ihren Auftaktmatches bei der Adria Tour

Das Bild, das sich den Zuschauern der Adria Tour offenbarte, war ein ganz besonderes in diesen Zeiten. In Belgrad erfreuten sich nämlich gut 2000 Zuschauer des hochkarätigen Teilnehmerfeldes, von COVID-19-Hygienemaßnahmen ist bei dem von Novak Djokovic organisierten Exhibition-Turnier wenig zu spüren.

Und sie sollten auch gleich ganz ansehnliches Tennis zu Gesicht bekommen, das Match zwischen Dusan Lajovic und Girgor Dimitrov entwickelte sich jedenfalls zu einem heißen Schlagabtausch. Lokalmatador Lajovic sah in Durchgang eins schon wie der sichere Sieger aus, lag mit 3:1 voran (bei der Adria Tour wird nur bis zu vier gewonnenen Games gespielt). Doch Dimitrov holte sich das Rebreak, erzwang den entscheidenden Tiebreak beim Stand von 3:3 und sicherte sich diesen souverän. Im zweiten Satz war es aber abermals Dusan Lajovic, der dem Spiel seinen Stempel aufdrucken und dies diesmal auch in Zählbares ummünzen konnte. Mit einem 4:3 glich der Serbe aus. Ein dritter Durchgang musste also die Entscheidung bringen: Hier spielte Girgor Dimitrov aber seine ganze Klasse aus und ließ Lajovic mit 4:1 keine Chance.

Thiem muss nur zwei Games spielen

Dann war es auch schon an der Zeit für die Nummer zwei des Turniers, Dominic Thiem. Der Österreicher ging gegen Damir Dzumhur als ganz großer Favorit ins Rennen und bewies das auch gleich von Beginn an. Nach einem frühen Break dann aber eine Schrecksekunde in Belgrad. Der Bosnier Dzumhur krümmte sich nach einem Aufschlag, musste behandelt werden und konnte nicht weitermachen. Nach nur zwei Games musste Dzumhur aufgeben.

Direkt nach Thiems Kurzauftritt betrat der Star des Turniers, Novak Djokovic den Court. Er sollte es mit Viktor Troicki zu tun bekommen, auf dem Papier eine ganz klare Angelegenheit. Die statistische Überlegenheit konnte der Branchenprimus in gewohnt souveräner Manier auf den Platz bringen, mit 4:1 und 4:1 ließ er Troicki nicht den Hauch einer Chance - und hatte dabei auch noch Zeit, das Publikum zu unterhalten.

Den Abschluss der Day-Session lieferten Alexander Zverev und Filip Krajinovic. Der deutschen Nummer eins war anfangs die fehlende Match-Praxis deutlich anzusehen. Zverev kassierte schnell die beiden Breaks, musste Satz eins mit 0:4 verloren geben. Im zweiten Durchgang fand der Hamburger dann besser in die Partie, konnte ein entscheidendes Tiebreak erzwingen. In diesem konnte der Deutsche Nervenstärke zeigen, holte ein Minibreak auf und sicherte sich den zweiten Durchgang mit 7:5 im Tiebreak. Ein dritter Satz musste also die Entscheidung bringen. In diesem schaffte Krajinovic zwar das erste Break, musste dieses aber gleich wieder abgeben. Und so ging es auch in diesem Durchgang in einen entscheidenden Tiebreak - hier präsentierte sich Zverev äußerst abgebrüht, zog früh davon und besiegelte den Comeback-Sieg.

Alexander Zverev tut also gut, jetzt vermehrt bei Exhibitions aufzuschlagen, wird er für eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour doch eine deutliche Leistungssteigerung benötigen. Besonders schmerzhaft für Zverev dürfte in diesem Match wohl der Blick auf die Doppelfehlerstatistik sein: Am Ende waren es 10 Double-Faults beim Deutschen.

Die Ergebnisse der Day-Session im Überblick:

Spieler 1 Spieler 2 Gruppe Ergebnis Grigor Dimitrov Dusan Lajovic DOMINIC 4:3, 3:4, 4:1 Dominic Thiem Damir Dzumhur DOMINIC 2:0 ret. Novak Djokovic Viktor Troicki NOVAK 4:1, 4:1 Alexander Zverev Filip Krajinovic NOVAK 0:4, 4:3 (5), 4:3 (2)