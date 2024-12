Agassi über Djokovic: "Ihm wird die Energie ausgehen" - gegen ihn wetten würde er dennoch nicht

Andre Agassi sieht Parallelen zwischen sich und Novak Djokovic, was die Endphase einer Tenniskarriere angeht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 08:36 Uhr

Andre Agassi und Novak Djokovic verbindet einiges. Nicht nur eine kurze Zusammenarbeit im Jahre 2018. Sondern auch der Abschied der größten Konkurrenten, während sie selbst noch aktiv waren - oder im Falle des Serben: noch sind.

Agassi trug seine größten Duelle gegen Spieler wie Boris Becker, Stefan Edberg oder Jim Courier aus - und natürlich Pete Sampras. Alle aber beendeten nach und nach ihre Karriere, bis auf Agassi. Nachdem Sampras in 2002 seinen Hut nahm (nach dem US-Open-Sieg im Finale gegen Agassi), spürte der eine entsprechende Leere, wie er im Rahmen der TiE Global Summit in Bengaluru vor wenigen Tagen berichtete.

Und genau dieses Problem fühlt er auch bei Novak Djokovic: Dessen größte Rivalen sind mittlerweile auch in Tennisrente - Roger Federer seit 2022, Andy Murray und Rafael Nadal seit wenigen Wochen.

“Ich denke, dass ihm eher die Energie ausgeht als seine Fähigkeiten”, sagte Agassi über Djokovics Situation. Vor allem, weil die Leute, mit denen er zum Tanz erschienen sei, das Parkett verlassen hätten. “Als Pete zurückgetreten ist, musste ich meine Inspiration wiederfinden. Djokovic hat die Jungs verloren, mit denen er Geschichte geschrieben hat. Das ist emotional härter." Dennoch, so der achtfache Major-Champ, "würde ich nie gegen ihn wetten.”

Alcaraz mit dem Djokovic-/Nadal-/Federer-Paket

Lob holte sich indes Carlos Alcaraz vom Altmeister ab. Alcaraz verteidige wie Djokovic, habe die Power und den Drall eines Nadal und das Händchen und die Finesse wie Federer.

“Aber nur, weil er das Beste von allen Dreien hat, bedeutet es nicht, dass er tun kann, was sie taten." Denn es komme einiges hinzu, was eine Karriere entscheiden könne: Entscheidungen treffen, Verletzungen, Glück… “Es sind so viele Dinge involviert.”