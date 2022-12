Aktiv und passiv: Pickleball zieht die Tennisstars an

Sei es aktiv auf dem Court als als Investitionsmöglichkeit: Pickleball erfährt in den Reihen der Stars auf der WTA- oder der ATP-Tour ganz viel Begeisterung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.12.2022, 10:37 Uhr

© Getty Images Jack Sock beim Pickleball

Die Vorstellung, zwei sehr er- und ausgewachsenen Männern in einem Tennismatch als Doppelgegner gegenüber zu stehen, ist schon furchteinflößend genug. Wenn nun die beiden US-Amerikaner auch noch auf dem viel kleineren Pickleball-Court gemeinsam antreten . wie soll man da einen Ball gewinnbringend vorbeibringen? Gerade Sock gilt ja nach wie vor als einer der weltbesten Doppel-Cracks auf der Tour. Und hat in der Off-Season augenscheinlich viel Spaß am Pickleball. Was sogar so weit geht, dass Sock wie auch Querrey an ein paar Liga-Matches in Las Vegas teilnahmen.

Einen anderen, nämlich kommerziellen Ansatz verfolgt dagegen Naomi Osaka. Im kommenden Jahr wird es erstmals zur Austragung der Major League Pickleball (MLP) mit 24 Teams kommen. Und Osaka hat sich als Investorin an der Franchise in Miami beteiligt. Wie übrigens auch Nick Kyrgios und der aktuelle Davis-Cup-Kapitän der USA Mardy Fish.

Auch John Isner und Chris Evert investieren

Gleich vier ehemalige Größen haben denselben Schritt in Chicago gesetzt: Chris Evert, Tracy Austin, Lindsay Davenport und Gigi Fernandez. John Isner dagegen hat sich für das Team in Dallas als Investitionsobjekt entschieden.

Zwar wird Pickleball in den USA bereits seit 1965 bestritten (mit aktuell knapp fünf Millionen aktiven SpielerInnen), so richtig Fahrt aufnehmen könnte diese Disziplin aber wirklich erst 2023: Dann nämlich hat sich die Verschmelzung zwischen der MLP und der Professional Pickleball Association die bislang bestehende Konkurrenzsituation dieser beiden Ligen erledigt.