Alcaraz vs. Nadal: Netflix steigt auch ins Live-Tennis ein

Anfang März 2024 bestreiten Rafael Nadal und Carlos Alcaraz einen Schowkampf in Las Vegas. Schon einigermaßen ungewöhnlich. Es ist aber auch die Premiere vom Streamingsanbieter Netflix im Live-Tennis. Ist das nur der Anfang?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 16:49 Uhr

Der erste große Ausflug des Streaminganbieters Netflix in die Tennis-Welt ist bis jetzt von überschaubarem Erfolg: Mit der Serie "Break Point" wurden die hohen Erwartungen bis jetzt nicht erfüllt. Gerade weil man die Macher von "Drive to Survive" für die Tennisserie verpflichten konnte, die mit der Formel-1-Serie immer noch Riesenerfolg haben. Aber Tennis zündet in diesem Format noch nicht so richtig. Vielleicht aber auf einem anderen Weg...

Zweite Livesport-Übertragung überhaupt

Netflix hat jetzt angekündigt, ein Tennis-Duell live zu übertragen: Am 3. März treffen der 22-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal und die aktuelle Weltnummer 2, Carlos Alcaraz, aufeinander. Ala "Netflix-Slam" bewirbt der Streaminganbieter das Duell der beiden Spanier.

Das Spiel geht um 12 Uhr in der Michelob ULTRA Arena im Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas über die Bühne. Organisiert wird es vom US-amerikanischen Hotel- und Casinobetreiber MGM Resort international. Die Moderation läuft beim Streaming-Pionier als Doppelübertragung auf Englisch und Spanisch, teilt Netflix in einer Mitteilung mit. Es ist die zweite Live-Sportübertragung von Netflix, nachdem es erstmals im November ein Promi-Golfturnier zu sehen gab.